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HES kodunda pozitif çıktı, bankadan kaçtı

Kastamonu'da bir bankada Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusunda pozitif olduğu ortaya çıkan bir kişi kaçarak uzaklaştı.

Kastamonu'da, para çekmek için geldiği bankadaki Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusunda Covid-19 testinin pozitif olduğu ortaya çıkan bir kişi kaçtı.

Alınan bilgiye göre, bir kişi bugün öğleden sonra bir kamu bankasının Kastamonu şubesine para çekmek için geldi.

HES kodu sorgusu sırasında pozitif olduğu anlaşılan bu kişi kaçarak uzaklaştı.

Etiketler HES HES KODU korona koronavirüs
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