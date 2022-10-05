  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hilmi Topaloğlu'nun çöken mezarını yaptıran Alişan'ı böyle eleştirdi

Hilmi Topaloğlu'nun çöken mezarını yaptıran Alişan'ı böyle eleştirdi

Hilmi Topaloğlu'nun çöken mezarını yaptıran Alişan'ı böyle eleştirdi

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Arto, Alişan'ı sert ifadelerle eleştirdi.

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun mezarının çöktüğü ve mezarını Alişan'ın yaptırdığı söylendi. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz ekranlarında  Mahsun Kırmızıgül'ün çektiği Prestij Meselesi filmine dair Seren Serengil açıklama yapılırken çeşitli iddialarda bulundu.Hilmi Topaloğlu'nun mezarının viraneye döndüğü, çöktüğü ve bakımsız olduğunu söylendi. Mezarı yaptıran Alişan hakkında Arto'dan şoke eden cümleler geldi.

Mezarı Alişan yaptırdı

Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil "Hilmi Topaloğlu'nun mezarı çökmüş, üzerinde otlar bitmiş... Siz hâlâ adamın adını kullanıp film çekiyorsunuz. İlk önce mezarı yaptırın, oradaki adam Alişan yaptırıyor, dedi" yorumunda bulundu.

Arto bu durumu şov olarak değerlendirdi

Serengil Alişan'ın mezarın bakımını yaptırdığını söyleyince Arto, Alişan'ın bu durumu şov olarak yaptırmış olacağını belirtti.

Arto açıklamasında "Kesin mahsus biliyordur orayı onunla örtüştürüp kendine kredi. 10 yıldır yaptırsaydı şimdi mi aklına geldi" yorumunda bulunarak herkesi şoke etti.

Etiketler alişan mezar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü seri katillerin burçları aynı çıktı! Listede sadece 4 burç var
Bakan Soylu'nun iptal edilen uçuşunun sırrı...
Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a şartlı evet
Erdoğan'dan CHP'ye ''başörtüsü'' teklifi
İktidarın ''en sevdiği'' anket firması son seçim anketini açıkladı
Erdoğan'dan ''asgari ücret'' zammı açıklaması
Erdoğan'ın bugün açıklayacağı ''sürpriz'' ortaya çıktı
Erdoğan'ın açıklaması sonrası işte yeni asgari ücret için konuşulan rakam
Gram altın 1.030 TL'yi aştı, uzmanlar uyardı
Ünlü ekonomist dolar için çılgın tahmin: ''1 saat sonra 30 TL!''