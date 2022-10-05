Hilmi Topaloğlu'nun çöken mezarını yaptıran Alişan'ı böyle eleştirdi

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Arto, Alişan'ı sert ifadelerle eleştirdi.

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun mezarının çöktüğü ve mezarını Alişan'ın yaptırdığı söylendi. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz ekranlarında Mahsun Kırmızıgül'ün çektiği Prestij Meselesi filmine dair Seren Serengil açıklama yapılırken çeşitli iddialarda bulundu.Hilmi Topaloğlu'nun mezarının viraneye döndüğü, çöktüğü ve bakımsız olduğunu söylendi. Mezarı yaptıran Alişan hakkında Arto'dan şoke eden cümleler geldi.

Mezarı Alişan yaptırdı

Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil "Hilmi Topaloğlu'nun mezarı çökmüş, üzerinde otlar bitmiş... Siz hâlâ adamın adını kullanıp film çekiyorsunuz. İlk önce mezarı yaptırın, oradaki adam Alişan yaptırıyor, dedi" yorumunda bulundu.

Arto bu durumu şov olarak değerlendirdi

Serengil Alişan'ın mezarın bakımını yaptırdığını söyleyince Arto, Alişan'ın bu durumu şov olarak yaptırmış olacağını belirtti.

Arto açıklamasında "Kesin mahsus biliyordur orayı onunla örtüştürüp kendine kredi. 10 yıldır yaptırsaydı şimdi mi aklına geldi" yorumunda bulunarak herkesi şoke etti.