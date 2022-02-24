Hülya Avşar ile ilgili olay olacak ''eski sevgili'' iddiası

Hülya Avşar'ın sevgilisi Güzelci'nin bir dönem, Avşar'ın asistanlığını yapan Senem Kuyucuoğlu'nun eski aşkı olduğu iddiası olay oldu.

Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci hakkında Arto ortaya ilginç bir iddia attı. İddiaya göre Hülya Avşar'ın sevgilisi 2009 yılında Türkiye güzeli seçilen Senem Kuyucuoğlu'nun eski aşkıydı. Arto Senem Kuyucuoğlu'na bir dönem asistanlık işi veren Hülya Avşar'ın Cemal Güzelci ile aşkını "Skandal" diye yorumladı.

Göler ise Senem Kuyucuoğlu'na çevrildi. Son dönemde kız arkadaşıyla öpüştüğü anları paylaşmasıyla dikkat çeken Senem Kuyucuoğlu üstü kapalı bir gönderme yaptı.

Senem Kuyucuoğlu iddialara "Bir deli kuyuya taş atmış bin akıllı çıkaramamış! Vizyonunuza sağlık sayenizde bir yaşıma daha girdim" dedi.

Arto ve Seren Serengil birbirine girdi! Hülya Avşar'ın sevgilisiyle ilgili iddia kavga çıkardı

Senem Kuyucuoğlu geçen sene tenisçi Yasemin Ada Börü'yle aşk yaşamaya başlamıştı.