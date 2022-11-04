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Husumetli ailelerin barış töreni kana bulandı: Çok sayıda yaralı var

Husumetli ailelerin barış töreni kana bulandı: Çok sayıda yaralı var
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Batman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile için düzenlenen barış töreninde kavga çıktı.

Merkeze bağlı Oymataş köyü Şeyhçoban mezrasında aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Aslan ve Yüce aileleri, Balpınar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ve bazı kanaat önderleri tarafından barıştırılmak için bir araya getirildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Törende gençler arasında çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

Etiketler barış tören kavga
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