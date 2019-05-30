İBB geri adım attı: ADD'nin TIR'ı Kadıköy'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 100. Yıl Tanıtım TIR'ının Kadıköy İskelesi'ne girmesine izin vermemesi üzerine kamuoyu tepki göstermişti.

Kamuoyunun tepkisi ve ADD Genel Merkezi'nin de müdahil olması sonrası, TIR'ın Kadıköy'e girmesine izin verildi.

ADD TIR'ı cuma ve cumartesi günü saat 10.00 ile 23.00 arası Kadıköy İskelesi'nde tanıtım yapacak.

CHP'li Barış Yardakş İBB'nin tepkiler üzerine attığı geri adımı sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

ADD'nin TIR'ının İBB tarafından Kadıköy'e sokulmadığını duyurmuştum. Kamuoyunun tepkisi ve ADD Genel Merkezi'nin de müdahil olması sonrası, TIR'ın Kadıköy'e girmesine izin verildi. ADD TIR'ı cuma ve cumartesi günü saat 10.00 ile 23.00 arası Kadıköy İskelesi'nde tanıtım yapacak.