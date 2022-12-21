  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İbrahim Kalın’dan Taliban'ın o kararına tepki

İbrahim Kalın’dan Taliban'ın o kararına tepki

İbrahim Kalın’dan Taliban'ın o kararına tepki
Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabından Afganistan'ın kız öğrencilerin üniversiteye gitme yasağına tepki gösterdi.

Afganistan Yüksek Eğitim Bakanlığı, kız öğrencilerin üniversiteye gitmesini yasakladığını açıkladı. Konuya tepkiler gelirken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi.

İbrahim Kalın Taliban'ın kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Taliban yönetimi Afganistan’da kız öğrencilerin üniversiteye girişini yasaklayan bir karar almış. İslam’ın ruhuna aykırı bir karar. Bu yasağın dinde yeri yok." dedi.

Etiketler afganistan kız öğrenci yasak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji uzmanından ezber bozan çıkış: Kar yağışı bekleniyor mu?
İşte IMDB''ye göre gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri
Karadeniz'de can pazarı! Gemideki yangının boyutu gündüz ortaya çıktı
Aliye dizisinin minik yıldızı Ayşe'nin son hali ortaya çıktı
Erdoğan: Bay Kemal oğluna sahip çık
Erdoğan, Türk-İş'in 9 bin TL'lik talebine bu yanıtı verdi
İstanbul'da Suriyeli sahte doktor skandalı
Mine Tugay'dan ''İyi geceler'' pozu
Pakize Suda hayatını kaybetti
Ev sahibinden kiracısına gece yarısı ''evimi boşaltın'' dayağı