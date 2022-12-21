İbrahim Kalın’dan Taliban'ın o kararına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabından Afganistan'ın kız öğrencilerin üniversiteye gitme yasağına tepki gösterdi.

Afganistan Yüksek Eğitim Bakanlığı, kız öğrencilerin üniversiteye gitmesini yasakladığını açıkladı. Konuya tepkiler gelirken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi.

İbrahim Kalın Taliban'ın kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Taliban yönetimi Afganistan’da kız öğrencilerin üniversiteye girişini yasaklayan bir karar almış. İslam’ın ruhuna aykırı bir karar. Bu yasağın dinde yeri yok." dedi.