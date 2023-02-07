  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İçişleri Bakanlığı, deprem bölgesindeki görevli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, deprem bölgesindeki görevli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, deprem bölgesindeki görevli sayısını açıkladı
Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı, deprem bölgesinde toplam 37 bin 960 personel görevlendirildiğini, bölgeye personel sevkiyatının sürdüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığı deprem bölgesinde aktif olarak çalışan personel sayısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerine sadece İçişleri Bakanlığınca bin 536 AFAD, 893’ü Polis Arama Kurtarma (PAK) olmak üzere 6 bin 183 polis, 296 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 216 Jandarma Özel Harekat (JÖAK), 17 bin jandarma personeli, 7 bin 510 gönüllü, 5 bin 219 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 37 bin 960 personel görevlendirilmiştir. Bölgeye ayrıca personel sevkiyatı sürmektedir" denildi.

Deprem bölgesindeki illerde yürütülen çalışmalara destek olunması için çevre il ve ilçelerden 31 vali ve 61 kaymakam görevlendirilmesi yapıldığı ve ayrıca bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi, 2 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 26 Jandarma Genel Komutanlığı hava aracı gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2 mobil mutfak tırı, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 2 mobil mutfak tırı ve 1 mobil fırının bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

İHA

Etiketler içişleri bakanlığı afad deprem bölgesi afet bölgesi kahramanmaraş depremi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Deprem bölgesinde deniz taştı! Sokaklar sular altında
Gazetelerin deprem manşetleri... Büyük depremin acısını böyle gördüler
Erdoğan açıkladı: 3 ay boyunca OHAL ilan edildi!
Depremde can kaybı 3 bin 549'a yükseldi
Prof. Dr. Şengör, Kahramanmaraş'ta ne olduğunu böyle anlattı
Emin Pazarcı'dan tepki çeken paylaşım: ''Çakacağız hem de vura vura''
Depremzedelere açılan tesislerin listesi açıklandı
Bakan Nebati yine ışıl ışıl: ''Her şey kontrol altında''
Depremzede yardım istemişti... AK Partili Canikli'ye tepki yağıyor!
Sosyal medyada ''Sesimi duyan var mı'' çığlıkları