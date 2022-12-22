İçişleri'nin ''İBB'ye terör soruşturması dosyası'' savcılıkta

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildi. İmamoğlu bakanlığın adımı sonrası "Bu ne kibir, bu ne aymazlık! Bir şey yapalım da önünü keselim... Nafile, ok yaydan çıkmıştır. Bu ülkede değişim olacaktır" dedi.

Alınan bilgiye göre, bakanlığın Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik tevdi raporu hazırlandı.

Raporun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiği bildirildi.

İMAMOĞLU: BU NE KİBİR, BU NE AYMAZLIK

İBB Başkanı İmamoğlu, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Uydurma bir terör soruşturmasının savcılığın başvurması hali... Malum bakan çıkıp şöyle olursa görevden almam, şu hallerde görevden alırım. Bu ne kibir bu ne aymazlık... Onur duyan bir kişi olarak söylüyorum. Bu dil Gaziosmapaşa'ya gidip çay içip kahvehane bulamayacak. Bu kadar net" dedi.