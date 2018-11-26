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  3. 26 Kasım 2018 10:33

İDO gemilerinin satışa çıkarıldığı siteye erişim engeli

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait üç geminin satışa çıkarıldığı internet sitesine erişim engeli getirildiğini duyurdu.

İDO gemilerinin satışa çıkarıldığı siteye erişim engeli
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Çiğdem Toker, "Büyük ihalede yanlıştan dönülüyor" başlığıyla yayımlanan yazısında geçen günlerde iç hat seferlerini durdurduğunu açıklayan İDO'nun üç gemisinin satışa çıkarıldığını hatırlattı. 

"Oruç, Reis, Kaptan Paşa, Seydi Ali Reis isimli yüksek hızlı yolcu gemilerinin her birine 2 milyon dolar fiyat konulduğunu açıklayıp, satışı kimin yaptığını, gelirin kimin kasasına gireceğini sordum" diyen Toker, şöyle devam etti:

 Soruma açık bir yanıt gelmedi. Ama şu oldu: İDO gemilerinin satışa çıkarıldığı www.nautisnp.com adlı siteye artık Türkiye'den erişilemiyor. "Erişim yasağı" anlamına gelen "access denied" uyarısı çıkan sayfada, sitenin kendisini saldırılardan koruduğu yazıyor. İnanırsanız… Halkın parasıyla alınan bu gemilerin satılıp satılmadığı ve kime kaç liraya satıldığı dijital "karartma" yoluyla mı saklanacak?

İDO'dan açıklama geldi: 1 Aralık itibariyle seferler duruyor !İDO'dan açıklama geldi: 1 Aralık itibariyle seferler duruyor !

Önce İDO şimdi de TURYOL ! Deniz seferleri duruyor!Önce İDO şimdi de TURYOL ! Deniz seferleri duruyor!

İDO seferleri iptal ederse ne olacak ?İDO seferleri iptal ederse ne olacak ?

Çiğdem Toker'in yazısının tamamı için...

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