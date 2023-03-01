İki ilin milletvekili sayısı değişti

Kocaeli ve Sakarya’yı Meclis’te temsil eden vekil sayısı birer artarken Tunceli ve Bayburt’un vekil sayısı 2’den 1’e düştü. Depremden etkilenen kentlerin vekil sayılarında ise değişiklik olmayacak.

İYİ Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, son yapılan hesaplamalarla kentlerin milletvekili dağılımını açıkladı. Buna göre gelecek seçimlerde Kocaeli ve Sakarya’nın milletvekili sayısı birer olmak üzere artacak. Kocaeli Meclis’te 14, Sakarya ise 8 Milletvekili ile temsil edilecek. İki milletvekili ile temsil edilen Bayburt ve Tunceli ise önümüzdeki seçimlerin ardından birer milletvekili ile Meclis’te temsil edilecek.

Konuya dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan İYİ Partili Öztürk, “Depremden etkilenen illerin milletvekili sayılarında değişiklik olmayacak” dedi.

İstanbul’un 98, Ankara’nın 36, İzmir’in ise 28 Milletvekili ile temsil edildiği Milletvekili dağılımı kentlere göre şu şekilde:

Adana: 15

Adıyaman: 5

Afyonkarahisar: 6

Ağrı: 4

Aksaray: 4

Amasya: 3

Ankara: 36

Antalya: 17

Antep:14

Ardahan: 2

Artvin:2

Aydın:8

Balıkesir: 9

Bartın: 2

Batman: 5

Bayburt: 1

Bilecik: 2

Bingöl:3

Bitlis: 3

Bolu: 3

Burdur: 3

Bursa: 20

Çanakkale: 4

Çankırı: 2

Çorum: 4

Denizli: 7

Diyarbakır: 12

Düzce: 3

Edirne: 4

Elazığ: 5

Erzincan:2

Erzurum: 6

Eskişehir: 6

Giresun:4

Gümüşhane: 2

Hakkari: 3

Hatay: 11

Iğdır: 2

Isparta: 4

İstanbul: 98

İzmir: 28

Karabük: 3

Karaman: 3

Kars: 3

Kastamonu:3

Kayseri: 10

Kırıkkale: 3

Kırklareli:3

Kırşehir:2

Kilis: 2

Kocaeli:14

Konya:15

Kütahya: 5

Malatya: 6

Manisa: 10

Maraş: 8

Mardin: 6

Mersin: 13

Muğla: 7

Muş: 3

Nevşehir: 3

Niğde: 3

Ordu: 6

Osmaniye: 4

Rize: 3

Sakarya: 8

Samsun: 9

Siirt: 3

Sinop: 2

Sivas: 5

Şırnak: 4

Tekirdağ: 8

Tokat: 5

Trabzon: 6

Tunceli: 1

Urfa: 14

Uşak: 3

Van: 8

Yalova: 3

Yozgat: 4

Zonguldak: 5