İkinci doz aşı için 'Türkiye genelinde aşı kalmadı' cevabı verildi!

Türkiye'nin en büyük sözlük platformu Ekşisözlük'te bir yazar, annesinin ikinci doz aşı randevusunda "ikinci doz aşı Türkiye genelinde kalmadı" cevabı verildiğini iddia etti.

Ekşi Sözlük'te gündeme gelen bir olay sağlık alanında yaşanan bir skandalı daha gün yüzüne çıkardı. Bir sözlük yazarının iddiasına göre, annesinin ikinci doz aşı randevusunda "ikinci doz aşı Türkiye genelinde kalmadı" cevabını verdiler.

Ekşi Sözlük yazarı "neoldugubilinmeyenvarlik"in "ikinci doz aşının bittiği iddiası" başlığında gündeme getirdiği iddia şöyle:

"İkinci doz aşının bitmesi olayıdır. Bugün annemin randevusu vardı ikinci doz için, ancak sağlık ocağına gittiğimiz zaman aşının bittiğini ve Türkiye genelinde kalmadığını söylediler.

Ne zaman geleceğini sorduğumuzda da televizyondan takip edin diye cevap verildi. Burdaki hatalı kişiler şu anda devleti yönetenlerdir, böyle beceriksizlik olur mu? Bu işin hesabı kitabı yapılmaz mı, nasıl vasıfsız insanlarsınız lan binlerce insanı mağdur ediyosunuz böyle öngörüsüzlük olur mu?

Kendinize Allah bilir Alman aşılarını yaptınız millet ne yaparsa yapsın mantığındalar. Beyefendiler çok önemli devlet işleriyle uğraşıyolar halkla ilgilenemez konumdalar.

edit: Az önce aradılar, 10 dakika içinde hemen gelin aşı yapılacak dendi, gittik ve yapıldı. Ancak içerisi mahşer yeri gibiydi en az 30 riskli grupta insan bir aradaydı. Ancak Türkiye'de kalmadı denilip bir anda gelmesi şaşırtıcıydı. Annemin aşısı yapılsa bile plansızlık olduğu ortada eleştirilerimi değiştirmez."

Gerçek Gündem