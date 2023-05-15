İkinci turda 50 bin yeni seçmen sandığa gidecek

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde yaklaşık 50 bin genç, ilk kez oy kullanacak.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, 28 Mayıs'a kadar 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin genç seçmen ilk defa sandık başına gidecek.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi tamamlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tura kalıyor.

TRT Haber'in aktardığına göre, 14 Mayıs seçimlerinde bu yıl 6 milyona yakın genç ilk defa oy kullandı. Gençlerin 1 milyona yakını İstanbul'da sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen bulunuyor.