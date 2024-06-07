İlber Ortaylı: ''Türkiye’de öyle bir saltanat merakı vardır ki...''

Prof. Dr. İlber Ortaylı, AK Parti iktidarının tasarruf tedbirleri düzenlemesi ve sokak hayvanları için tepki çeken yasa teklifi için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın YouTube platformundan sürdürdüğü Kafa TV programının yeni konuğu İlber Ortaylı oldu. Ortaylı gündeme dair soruları yanıtladı.

Candaş Tolga öncelikle tasarruf konusuna değindi.

Ortaylı’ın tasarruf tedbirlerine yanıtı ise “Hiç inanmam öyle şeylere. Türkiye’de öyle bir saltanat merakı vardır ki bürokraside, rezalettir” şeklinde oldu.

Sokak köpekleri hakkında yapılan yasa tasarısı için sorulan soruyu da yanıtlayan İlber Ortaylı şu ifadeleri kullandı:

“Hayvan katline kimse müsaade etmez. Bu işi de ideolojiyle açıklamasınlar. Her kesimden insan hayvanseverdir."