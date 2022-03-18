İlber Ortaylı'yı hiç böyle görmediniz! Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çanakkale Zaferi’nin 107. yılına özel konuk olarak katıldığı canlı yayın programında gözyaşlarına hakim olamadı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çanakkale Zaferi’nin 107. yılında, NTV’de yayınlanan canlı yayın programında Ahmet Yeşiltepe’nin konuğu oldu. Ortaylı, Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Savaşı ile ilgili yazdığı dizelerden bahsederken göz yaşlarını tutamadı.
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