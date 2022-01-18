İletişim Başkanı Altun'dan dikkat çeken paylaşım: Başka hiçbir ülkede görmedim...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in dikkatini çeken bir anekdotu paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in dikkatini çeken bir anekdotu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı. Altun, paylaşımında, “Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandar Vucic: Başka hiçbir ülkede görmedim. Rüzgar halıları kaldırdığında baktım ki kameramanı, fotoğrafçısı sağına soluna bakmadan, kimseyi beklemeden el ele verip düzeltiyorlar. Bu, onların devletine ve size olan sevgilerini gösteriyor” ifadelerini kullandı.