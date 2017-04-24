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  1. 24 Nisan 2017 18:26

İlk defa ''kar'' gören çocuklar karın tadını çıkardı

"23 Nisan Uluslararası Bilim ve Çocuk Festivali" kapsamında farklı ülkelerden gelen bin çocuk Kocaeli'nde karın keyfini çıkardı.

İlk defa ''kar'' gören çocuklar karın tadını çıkardı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 41 ülkeden bin çocuğun katılımıyla düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Bilim ve Çocuk Festivali" kapsamında, Türkiye'ye gelen Afrika ülkesi Svazilandlı öğrenciler, hayatlarında ilk defa kar görmenin mutluluğunu yaşadı. Önce şaşıran öğrenciler sonra karın tadını çıkardı.

Kocaeli Büyükşehir  Belediyesi'nin 23 Nisan organizasyonuyla kentte bulunan Svaziland'dan  19 çocuk ve öğretmenleri, evlerinde konakladıkları Türk öğrencilerle önemli kış  turizmi merkezlerinden Kartepe'ye gelerek karla buluştu.  Kartopu oynayan çocuklar, Türk arkadaşlarının yardımıyla kardan adam  yapma deneyimi yaşadı.

 Kafileyle Türkiye'de bulunan öğretmen Fiona Jeanette Fitzpatrick, ilk  defa kar gördüğünü belirterek, kendisinin de çocukların da çok eğlendiğini,  farklı bir deneyim yaşadıklarını söyledi. ''Sadece burada değil, Türkiye'de her anımız çok eğlenceli geçti.''  diyen Fitzpatrick, diğer öğretmenlerle kar üzerinde yöresel dans ve şarkıyla Türk  halkına teşekkürlerini iletti.

Öğrencilerden 13 yaşındaki Okuhle Phiwayinkhosi Prudence ise hayatında  ilk defa kar gördüğünü dile getirerek, bunu çok soğuk ama eğlenceli bulduğunu  söyledi.    Türkiye'ye tekrar gelmek istediğini, iyi vakit geçirdiğini ve yeni  arkadaşlar edindiğini kaydeden Prudence, ''Çok mutluyum, kar çok beyaz ve güzel  ama çok soğuk. İlk dokunduğumda çok soğuk ama güzel hissettim, bence iyi bir şey.  Kardan adam yaptık, çok eğlenceliydi.'' ifadelerini kullandı.  Türk halkının çok misafirperver olduğunu belirten Prudence,  ''Türkiye'ye bir gün tekrar gelmeyi çok istiyorum.'' dedi.

AA

kar , öğrenci , kocaeli , mutluluk