İlk tören Anıtkabir'de ! Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne ne yazdı ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni için Anıtkabir'e geldi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener, BBP lideri Mustafa Destici, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve çok sayıda devlet görevlisi katıldı.

Erdoğan ve heyet Aslanlı Yol'da yürüyerek Ata'nın huzuruna geldi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan mesajında İstanbul Yeni Havalimanı'na da değindi.

Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Aziz Atatürk; cumhuriyetimizin ilanının 95'inci yıl dönümünde Türk milletini temsilen büyük bir gurur ve heyecanla manevi huzurundayız. Bu vesileyle siz ve silah arkadaşlarınız başta olmak üzere, tüm gazilerimizi saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul'daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz. Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış Türkiye'nin gücünün, kararlılığının 95 yılda elde ettiği başarıların da bir sembolüdür. Ruhunuz şad olsun."

Garnizonda görevli subay ve astsubayların yanı sıra öğrenciler de törende yer aldı.

Törenin bitiminde, Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.

ERDOĞAN TEBRİKLERİ KABUL EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Erdoğan, burada devlet erkanının tebriklerini kabul ediyor.