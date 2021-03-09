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İllere göre haftalık Covid-19 vaka oranları açıklandı

İllere göre haftalık Covid-19 vaka oranları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, illere göre vaka yoğunluğuyla ilgili verileri açıkladı. 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasını kapsayan bilgilere göre, vaka yoğunluğunun en fazla olduğu il Samsun, en az olduğu il ise Hakkari.

Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs (Covid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı.

Geçen haftaya göre birçok ilde vaka yoğunluklarında artış meydana geldi.

Vaka yoğunluğunun en fazla olduğu il 100 bin kişide 348 ile Samsun oldu. 

Samsun'u yüz binde 314 ile Sinop, yüz binde 282 ile Giresun, yüz binde 280 ile Ordu ve yüz binde 228 ile Tokat takip etti. 

İstanbul'da her yüz bin kişiden 111'inde virüs tespit edilirken, Ankara'da her yüz bin kişinin 54'ünde, İzmir'de ise her yüz bin kişiden 66'sında virüs görüldü.

Etiketler illere göre vaka sayısı koronavirüs iller illere göre rakamlar
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