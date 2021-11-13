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İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim-5 Kasım'da illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim-5 Kasım'da illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Vaka yoğunluğu İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de ise 69,61 oldu. 

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun.

Etiketler vaka vaka haritası iller illere göre haftalık vaka haritası
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