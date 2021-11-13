İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim-5 Kasım'da illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim-5 Kasım'da illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Vaka yoğunluğu İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de ise 69,61 oldu.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun.

30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun. pic.twitter.com/NrEfMJwVJD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2021