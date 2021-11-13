İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim-5 Kasım'da illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim-5 Kasım'da illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Vaka yoğunluğu İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de ise 69,61 oldu.
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun.
30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun. pic.twitter.com/NrEfMJwVJD— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2021
30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/ZqKGrnUQON— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2021
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