İmam hatiplere var, onlara yok

Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçen günlerde açıkladığı 2019-2020 istatistikleri plansızlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre; istatistiklere göre devlete ait liselerde derslik başına öğrenci sayısı 22,5’ten 30,1’e yükseldi. İmam hatip lisesi çıkarılınca bu sayı 33’e yükseliyor. Sadece imam hatip liselerinde ise derslik başına öğrenci sayısı geçen yıla göre azalarak 13,8’e düştü.

MEB’in verilerine göre liselerde 2018-2019’da derslik başına öğrenci sayısı 22,5’ti. Ancak derslik sayısı artsa da öğrenci sayısında da meydana gelen artış nedeniyle bu sayı 30,1’e yükseldi.

İmam hatip liselerinde ise 2018-2019’da derslik başına öğrenci sayısı 14,4’tü. Derslik sayıları artıp öğrenci sayıları azalınca imam hatip lisesinde bu sayı 13,8’e geriledi. Ayrıca imam hatip liseleri dışarıda bırakılınca devlet liselerinde derslik başına öğrenci sayısı 33’e yükseldi...

Öte yandan yine AK Parti döneminde imam hatiplerle birlikte özendirilen ve teşvik edilen özel okullarda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Buralarda da derslik başına öğrenci sayısı 11,3’ten 10,8’e düştü.