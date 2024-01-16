İmamoğlu'na bir kumpas videosu daha

Sosyal medyada yayılan ve kentsel dönüşüm mağduru olan bir kadının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kastederek "Beyefendinin tatilden dönüp imza atmasını bekliyoruz, kurtarın bizi." diyerek Murat Kurum'a yakındığı videonun da kurgu olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Eminönü'nde bir vatandaş AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'un önünü kesip "Beykoz'da arsam var. beş yıldan beri yıkıldı, kentsel dönüşüme girecekti. Beyefendinin tatilden dönüp imza atmasını bekliyoruz, kurtarın bizi." şeklinde serzenişte bulunduğu video sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu.

Kentsel dönüşüm mağduru olduğunu öne süren ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kastederek, Murat Kurum'a "kurtarın bizi" diyen kadına Kurum da "Nisanda kurtulacağız. Biz Beykoz'da bakanlığımız nezdinde ne iş varsa hepsini yaptık bitirdik. Büyükşehirde de 1 Nisan sabahı yapacağız." şeklinde yanıt vermişti.

O kentsel dönüşüm videosu kurgu çıktı

İBB Haber'in edindiği bilgiye göre, Murat Kurum'a İmamoğlu'nun şikayet edildiği diyalog kurgu çıktı. Beykoz’da İBB’nin dönüşüm alanında yıkılan bina olmadığı ortaya çıktı.

Beykoz'da tek kentsel dönüşüm alanının Çubuklu Mahallesi'nde olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çubuklu Mahallesi Muhtarı Hüsnü Kolcu, "Mağduriyet gerektirecek bir durum yok. Hatta proje bittiğinde vatandaşın lehine olacak. Biz de bitmesini dört gözle bekliyoruz. Burada tapusu olup da yeri yıkılan ve kentsel dönüşüm bekleyen bir yer yok. Tek beklentimiz projenin bitmesi." dedi.

Yerel seçim öncesi kumpas videosu üstüne kumpas videosu

AK Parti'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği daha sonra da set kurup çekim yaptığı ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili, "Sizin bir hesabınız varsa, Yaradan'ın da bir hesabı var. Pat diye patladınız." dedi.