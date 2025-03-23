İmamoğlu'na Çağlayan'da Özel ve eşi Dilek İmamoğlu ile görüşmesi için özel izin

CHP lideri Özgür Özel, özel izinle Çağlayan'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından "Ekrem Başkan, yargılamaların TRT'den yayınlanmasını talep ediyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında bugün sevkedildiği savcılıkta hem yolsuzluk hem de kent uzlaşısı dosyalarında ifadeleri tamamlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talebini CHP lideri Özgür Özel açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Özgür Özel 'Silivri'de hazırlık olduğu' iddialarına yönelik "Şimdi o aşamada değiliz. Savcılık ifadesinin ilki tamamlandı. Öyle kötü niyetli bir hazırlık için bize bir bilgi gelmedi. Ama takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel "Ekrem Başkan, yargılamaların TRT'den yayınlanmasını talep ediyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve gözaltındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, bir süre sonra Çağlayan adliyesinden ayrılarak İBB binasının bulunduğu Saraçhane’ye döndü.

Özel, savcıların toplantı yapacağını, bir iki saatlik bir bekleme süresinin bulunduğunu söyledi.

CHP lideri ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun “Saraçhane bizim evimiz. Evimize saip çıkın” dediğini aktardı.