İmamoğlu'ndan tasarruf çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbulluları yoğun bir şekilde su tüketimi noktasında hassasiyete davet ediyoruz" dedi.

Fatih’te yağmur suyu kaynaklı yaşanan taşkınların önüne geçmek için yapılan “Unkapanı Yağmur Suyu Tüneli’nin son delme işlemi gerçekleşti. Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Su tasarrufu çağrımı yenilemek istiyorum” dedi.

"SU TÜKETİMİ NOKTASINDA HASSASİYETE DAVET EDİYORUZ"

İmamoğlu, “Gerçekten çok kurak bir dönemden geçiyoruz. Ve şunu da ifade edeyim. Bu yaz biz İstanbul’da normal zamanlardan neredeyse yüzde 20 daha fazla su tüketimine de hizmet sunuyoruz. Aslında İstanbul’da böyle bir nüfus artışı yok ama malum kayıtlı kayıtsız yoğun mülteci sayısı ki artık ne yazık ki milyonlar diyoruz. Ve diğer etkenlerle beraber bu denli yoğun su tüketiminin içerisindeyiz. Neredeyse her gün 3 buçuk milyon metreküpü aşan suyu veriyoruz İstanbul’a. İklim değişikliği en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. İklim değişikliğiyle mücadele ve bu mücadelenin altyapısı, ülkelerin, belediyelerin, yönetimlerin sorumluluğunda. Bu bağlamda İstanbulluları yoğun bir şekilde su tüketimi noktasında hassasiyete davet ediyoruz” dedi.

"TARİHİ BİR ALANDAYIZ"

“Aşırı hava olaylarında, yoğun yağışlarda çağ dışı görüntülerin sona ermesi için çok ciddi yatırımlar yaptık” diyen Ekrem İmamoğlu, “”Bu çalışmalardan birini de Fatih Unkapanı Yağmur Suyu Tüneli inşaatıyla yapıyoruz. Burada aslında gördüğümüz bu çalışma çok önemli. Tarihi bir alandayız. Bu tarihi alanda yüzeyden kazılarla altyapı yürütmek neredeyse imkansıza yakın. O yönüyle tünel delme makinasıyla beraber buradan başlayan Aksaray’ı içine alan ve Unkapanı’na doğru devam eden kendi akıntısıyla beraber de yağmur sularını Haliç’e taşıyan bir mekanizmayı hayata geçiriyoruz. Samatya Tüneli’nde çalışmalara başlayacağız. Yani tarihi yarımadayı ele alırsak biz Vatan Caddesi itibariyle belli bir bölümünü Haliç’e akıtmış olacağız suyun. Diğer yamaca doğru kalan bölümünü de yine Samatya Tüneli’nde toplayarak Marmara Denizi’ne akıtacağız. Dolayısıyla yağmur sularıyla alakalı, o atık suyla karışmasının ortaya çıkarttığı sel ve su baskınlarını tarihi yarımadada tarihe gömeceğiz ve bir daha böyle bir olumsuzluğu bu sahada görmeyeceğiz” diye konuştu.