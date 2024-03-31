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İmamoğlu'nun sandığından kim birinci çıktı?

İmamoğlu'nun sandığından kim birinci çıktı?
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na oy kullandığı sandıkta 114, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a ise 126 oy çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. İmamoğlu’nun oy verdiği 2244 numaralı sandıkta 266 seçmen oy kullanırken, oyların 262’si geçerli sayıldı. Sandıktan AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’a 126, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 114, Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz’e 10, Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu’na 8, DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş’a 3, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın’a ise 1 oy çıktı.

 

Etiketler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu sandık sonuçları murat kurum
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