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  3. 25 Ekim 2018 18:47

İngiliz devi mağazalarını kapatıyor

İngiltere'de öenmli perakende zincirlerinden biri olan Debenhams, 50 mağazasını kapatacağını açıkladı.

İngiliz devi mağazalarını kapatıyor
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İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden Debenhams, finansal sıkıntılar nedeniyle 50 mağazasını kapatmaya karar verdi.

İngiltere genelinde 166 mağazaya sahip Debenhams’tan yapılan açıklamada, şirketin son bir yıl içerisinde 491,5 milyon sterlin zarar ettiği, bu  nedenle 50 mağazasını kapatmaya karar verdiği belirtildi.

Kapatma kararının, 4 bin çalışanın işini kaybetmesine neden olacağı  tahmin ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Debenhams Üst Yöneticisi (CEO)  Sergio Bucher, şirketin, finansal performansının iyi olmadığı mağazalara ilişkin  bazı zor kararlar alması gerektiğini belirterek, "Kapatılma kararı verilen bazı  mağazaların performansları iyi. Buna rağmen biz bu mağazaların gelecek yıllarda  karlı olacağını düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Debenhams, geçen yıl 59 milyon sterlin kar etmişti.

İngiltere'de, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecine ilişkin  belirsizlikler nedeniyle sterlinde yaşanan değer kaybı, alım gücündeki düşüş,  artan enflasyon ve tüketici alışkanlıklarındaki değişim çok sayıda perakende  zincirinin son dönemde finansal sorunlarla karşılaşmasına neden oluyor.

AA

ingiliz , perakende , mağaza
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