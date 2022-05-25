İnkjet Ürün Kodlamada Maksimum Verim Elde Etmenin 5 Yolu

Teknolojide yaşanan gelişmeler, ürün kodlama konusunda yeni ve etkili çözümler üretilmesine imkan veriyor.

Endüstri 4.0 ile birlikte bu alandaki gelişmelerin daha da hızlanacağı ve sistemlerin eskisine göre çok daha verimli olacağı tahmin ediliyor. Yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen inkjet kodlama konusunda yüksek verim elde etmek için dikkate edilmesi gereken bazı hususlar var. Yüksek verim için dikkat edilecek 5 hususu sizler için derledik.

1. İzlenebilir ve Doğrulama Sağlama

Müşterilerin korunması amacıyla ürünlerin izlenebilirliği ve doğrulanması için serileştirme yöntemi kullanılmalıdır. Üretim aşamasından hemen sonra ürünlere verilen seri numarası ve diğer benzersiz kodlar, farklı kuruluşların sistemleri ile entegrasyona imkan veren bir uygulamadır. Bahsedilen entegrasyon ise başta verimlilik olmak üzere birçok alanda yarar sağlar.

Online bir portal üzerinden serileştirme yapmak, ürünlerin online ortamda izlenmesine ve kontrol edilmesine imkan verir. Böylece her aşamadaki farklı nedenlere bağlı olarak yapılan ürün değiştirmeleri etkili olarak izlenebilir.

2.Proaktif İzleme Gerçekleştirme

Verimliliğin üst seviyeye çıkarılması için sistemlerin otomatik olarak izlenmesi ve verilerin de bulut sistemi ile yönetilmesi gerekir. Böylece üreticilerin en önemli beklentisi olan yazıcıların çalışabilir durumda kalmasına katkı verilir.

Proaktif izleme, bulut tabanlı sistem üzerinden makinelerin izlenmesi ve olası sorunların mühendisler tarafından hızlı bir şekilde tespit edilmesidir. Tespit edilen problemler ilk olarak uzaktan müdahale ile çözülmeye çalışılır. Eğer bu mümkün değilse fiziki olarak sistemlere ve makinelere müdahale edilir.

Bulut tabanlı sistemler, proaktif izleme açısından çok önemlidir. Sistem, otomatik olarak verileri toplar ve ilgili mühendislerin erişimine açar. Böylece sorunlar kısa sürede, etkili olarak tespit edilir.

3. Otomasyon ve Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin interneti ve otomasyon gibi teknolojiler, verimliliği yukarı çıkarır. İnkjet kodlama, ürünlerin takibini kolay hale getirir. Bu kodlamanın kaliteli ve kesintisiz olarak yapılabilmesi için nesnelerin interneti ve otomasyon teknolojilerinden yararlanmak gerekir. Bu teknolojiler, olası hataları ortaya çıkarır. Ayrıca verimlilik artışı için sistemin optimize edilmesine katkı verir.

4. Hatalı Geri Çağrılmaların İhmali

Geri çağırmalar, bazen hatalı olarak yapılabilmektedir. Bu hatalar genellikle insan kaynaklıdır. Bulut tabanlı sistemler ve nesnelerin interneti gibi gelişmiş teknolojiler kullanılarak bu süreçteki insan etkisinin olabildiğince düşürülmesi mümkün olur. Bu ise hatalı geri çağırmaların azalmasına ve ihmal edilebilir olmasına neden olur.

5.Standardizasyon Sağlama

Üretim alanındaki sistemler ve ekipmanlar arasında veri aktarımının sağlanması, bütün sistemin bir standarda sahip olmasına imkân verir. Bu durum ise verimliliğin artması ve maliyetlerin düşmesi noktasında pozitif bir etki sağlar.

Electrojet ile Yüksek Verimlilik

İnkjet kodlama için Electrojet tarafından sunulan son teknoloji ürün seçeneklerini inceleyebilirsiniz. Yüksek teknolojiye sahip olan bu ürünler; çevreyi koruma, mürekkep tasarrufu sağlama, düşük bakım gibi önemli avantajları ile dikkat çekmektedir. Ayrıca verdiğimiz yerinde ve uzaktan müdahale de bu makinelerin işlevlerini kesintisiz bir şekilde yapması adına önemlidir.

65 ülkede kullanılan ve dünyadaki öncü markalardan olan Rynantech (Thermal İnkjet) markasının Türkiye distribütörü olan Electrojet, kodlama ve markalama alanındaki ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuyor. Daha fazla bilgi için;

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