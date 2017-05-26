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  3. 26 Mayıs 2017 18:55

İnşaat şirketi sahiplerine FETÖ operasyonu

Bir inşaat şirketi üzerinden yapılan inşaatlardaki alt taşeronların ''himmet'' adı altında kesintiler yaparak FETÖ'ye aktardığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İnşaat şirketi sahiplerine FETÖ operasyonu
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir inşaat şirketi üzerinden yapılan inşaatlardaki alt taşeronların hakedişlerinden "himmet" adı altında kesintiler yaparak FETÖ/PDY'ye aktardıkları iddia edilen şirket sahiplerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir inşaat şirketi üzerinden yapılan inşaatlardaki alt taşeronların hakedişlerinden "himmet" adı altında kesintiler yaparak FETÖ/PDY'ye aktardıkları iddia edilen şirket sahiplerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosunca, Kayıhan Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sahiplerinin FETÖ/PDY örgüt üyesi oldukları ve bu örgüte finansman sağladıkları iddiası üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Söz konusu şirketin yapmış olduğu inşaatlardaki alt taşeronların hakedişlerinden "himmet" adı altında kesintiler yaparak FETÖ terör örgütüne aktardığı yönünde bilgi ve bulgular elde edildiği aktarılan açıklamada, şirket ortaklarından Türkmenistan uyruklu iki kişi ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı M.E.K ve A.P'nin yurt dışında bulunduklarının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerin Türkiye'deki adresleri ile şirket merkezinde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararları doğrultusunda arama işlemleri yapıldığı, suç unsurlarına ve delillerine el konulduğu, ayrıca şirket müdürü T.B., muhasebe müdürü N.B. ile şirket çalışanları C.Ş. ve Y.Ö'nün gözaltına alındığı bildirildi.

AA

inşaat şirketi , gözaltı , fetö , himmet