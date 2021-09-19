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İntihar girişiminde bulunan vatandaşı, milletvekili ikna etti

İntihar girişiminde bulunan vatandaşı, milletvekili ikna etti

İstanbul Bayrampaşa'da intihar etmek için bir binanın çatısına çıkan vatandaşı AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ikna etti.

Olay, dün Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir sorunları olduğu öğrenilen şahıs 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

VATANDAŞLAR İKNA EDEMEDİ, MİLLETVEKİLİ İKNA ETTİ
Çevredeki vatandaşların ikna çabaları sonuç vermezken, o esnada mahallede esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı olay yerine geldi. Milletvekili Çamlı, intihar girişiminde bulunan şahıs ile konuşmaya başladı. Daha sonra çatıya çıkan Çamlı, burada şahsı ikna etmeye çalıştı. Milletvekili Çamlı, bir süre sonra ikna ettiği şahsı da alarak aşağıya indi.

YAŞADIĞI SORUNLAR BUNALIMA SOKTU
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ile bir süre konuştu. Çamlı’nın intihardan vazgeçirdiği şahsın yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği öğrenildi.

Etiketler intihar girişim ikna milletvekili
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