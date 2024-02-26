IQ ortalamasında Türkiye'nin yeri ve en zeki şehirlerimiz belli oldu
Dünya genelinde 115 ülkenin IQ seviyesinin incelendi. Türkiye'nin listede oldukça geride kaldığı görüldü. ayrıca Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi de açıklandı. İl bazında katılımcı sayısının farklılık gösterdiği listede, ilk 10 ilin sıralaması dikkat çekti.
Haber3com
Türkiye'nin en zeki şehirleri, Zeka Testi Merkezi tarafından internet üzerinden yapılan bir testin sonucunda belirlendi.
Dünya genelinde 1 milyon 691 bin 740 kişiye yapılan zeka testine dayanılarak hazırlanan rapora göre 115 ülkenin IQ seviyeleri sıralandı. Bir kişinin ortalama zekası 100 puan olarak baz alınırken, 100’ün üzeri ortalama üstü; 100’ün altı ise ortalamanın altı olarak kabul ediliyor. 70 IQ’nun altı zihinsel engelli olarak tanımlanıyor.
Uluslararası IQ Araştırması'nın raporuna göre en yüksek zekaya sahip ülkeler ve puanları şöyle oldu:
2- Çin: 106.99 puan
3- İran: 106.84 puan
4- Japonya: 106.18 puan
5- Singapur: 106.18 puan
6- Avusturya: 102.71 puan
7- Kanada: 102.6 puan
8- Almanya: 102.36 puan
9- Slovenya: 102.31 puan
10- Moğolistan: 102.3 puan
İlk 10 ülkeyi İsrail, Sri Lanka, İtalya, İspanya, Belçika, Fransa gibi ülkeler takip etti.
Önceki yıla göre en yüksek artış gösteren ülke 5,28 puanla İsrail olurken, Kanada, Fransa, İrlanda, İspanya, Katar, Kosta Rika ve Porto Riko'da da 3 puandan fazla artış tespit edildi.
Türkiye adına ise 42 bin 801 kişi test edildi ve zeka oranı bir yıl önceye göre 1.5 puan azaldı ve 2024 yılı IQ istatistiğinde 95.63’e geriledi. Türkiye'yi sıralamada Pakistan, Kamboçya, Madagaskar, Etiyopya gibi ülkeler takip etti. Listenin son sıralarında ise Gabon, Kongo, Angola, Fildişi Sahilleri, Nikaragua, Guatemala gibi ülkeler yer aldı.
Türkiye'nin il il IQ puanları da belli oldu
81 ilin IQ seviyelerine yönelik araştırma sonucunda Türkiye'nin en zeki ili 105.20 IQ ortalaması Eskişehir olurken, Eskişehir'i, Ankara ve İzmir takip etti.
Ankara'nın IQ ortalaması 104.91, İzmir'in IQ ortalaması ise 104.51 oldu.
İşte Türkiye'nin IQ haritası ve il il IQ ortalamaları listesi
İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi...
|SIRA
|ŞEHİR
|IQ ORTALAMASI
|1
|Eskişehir
|105.20
|2
|Ankara
|104.91
|3
|İzmir
|104.51
|4
|Muğla
|104.12
|5
|Çanakkale
|104.02
|6
|İstanbul
|104.02
|7
|Kocaeli
|103.85
|8
|Balıkesir
|103.59
|9
|Bursa
|103.47
|10
|Kırklareli
|103.38
|11
|Trabzon
|103.37
|12
|Antalya
|103.29
|13
|Tekirdağ
|102.82
|14
|Zonguldak
|102.68
|15
|Yalova
|102.58
|16
|Karaman
|102.52
|17
|Uşak
|102.37
|18
|Konya
|102.36
|19
|Rize
|102.32
|20
|Denizli
|102.14
|21
|Bartın
|102.13
|22
|Sakarya
|101.78
|23
|Kırşehir
|101.74
|24
|Kütahya
|101.65
|25
|Kayseri
|101.42
|26
|Edirne
|101.28
|27
|Tunceli
|101.17
|28
|Bolu
|100.99
|29
|Çorum
|100.95
|30
|Samsun
|100.87
|31
|Karabük
|100.85
|32
|Mersin
|100.71
|33
|Giresun
|100.56
|34
|Kırıkkale
|100.46
|35
|Osmaniye
|100.39
|36
|Aydın
|100.34
|37
|Sinop
|100.29
|38
|Gümüşhane
|100.24
|39
|Afyonkarahisar
|100.17
|40
|Burdur
|100.15
|41
|Sivas
|100.09
|42
|Isparta
|100.06
|43
|Nevşehir
|100.01
|44
|Kastamonu
|99.98
|45
|Malatya
|99.75
|46
|Aksaray
|99.63
|47
|Niğde
|99.60
|48
|Ordu
|99.58
|49
|Gaziantep
|99.40
|50
|Mardin
|99.32
|51
|Kahramanmaraş
|99.28
|52
|Diyarbakır
|99.19
|53
|Kilis
|99.14
|54
|Tokat
|99.09
|55
|Manisa
|99.06
|56
|Erzurum
|98.97
|57
|Adana
|98.76
|58
|Batman
|98.75
|59
|Elazığ
|98.46
|60
|Şırnak
|98.43
|61
|Bayburt
|98.29
|62
|Şanlıurfa
|98.07
|63
|Yozgat
|98.05
|64
|Van
|97.74
|65
|Muş
|97.73
|66
|Çankırı
|97.53
|67
|Hatay
|97.36
|68
|Ardahan
|97.33
|69
|Adıyaman
|97.29
|70
|Bilecik
|97.14
|71
|Erzincan
|96.97
|72
|Amasya
|96.88
|73
|Iğdır
|96.69
|74
|Düzce
|96.26
|75
|Ağrı
|96.06
|76
|Bitlis
|95.96
|77
|Kars
|95.84
|78
|Artvin
|95.36
|79
|Hakkari
|95.16
|80
|Siirt
|94.52
|81
|Bingöl
|94.19
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