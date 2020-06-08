İran sınırında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Hudut birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK’lı terörist, kahraman komandolarımız tarafından SİHA’larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi” dedi.



Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Hudut birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, kahraman komandolarımız tarafından SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi” açıklamasını yaptı.

“Komandolarımız İran hudut hattında teröristlere göz açtırmadı”

MSB, yaptığı paylaşımda, “Hudut bölgelerinde teröristlere ve kaçakçılara göz açtırmayan Mehmetçiklerimiz, başarılı bir operasyona daha imza attı. İran hudut hattında 24 saat esasına göre görev yapan hudut birliklerimizce keşif ve devriye faaliyeti esnasında bir grup terörist tespit edildi. Eylem arayışında oldukları değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için derhal komando birlikleri bölgeye sevk edildi. Kahraman komandolarımız, hudut birliklerimizle koordineli olarak teröristleri yakın takibe alarak SİHA'larımızın da havadan desteği ile temas sağlandı.



Teröristlerin İran istikametinde hududu geçerek kaçmaya çalışabileceği değerlendirilerek, bölgeye ilave komando kolları sevk edildi ve kaçış istikametleri kapatıldı. Mehmetçiğin 'teslim ol' çağrılarına silahla karşılık veren teröristlere karşı başlatılan komando harekatına SİHA'lar da havadan görüntü ve ateş desteği sağladı. İcra edilen başarılı operasyonda 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi” denildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte aşağıdaki silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri de ele geçirildi:

2 adet M-16 Piyade Tüfeği, 2 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği,1 adet RPG-7 roketatar, 4 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 adet el bombası, 43 adet 7,62 Kaleşnikof mermisi, 5 adet 9 mm tabanca mermisi, 2 adet telsiz, 1 adet cep bilgisayarı, 1 adet tablet bilgisayar, 1 adet şemsiye, 1 adet yağmurluk, 1 adet el dürbünü, 1 adet termal kıyafet, 1 adet termal dürbün, 1 adet aksiyon kamera."