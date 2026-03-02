  1. Anasayfa
  3. İran'da mahsur kalmışlardı... Tahran’dan Van’a tahliye operasyonu başarıyla tamamlandı

Güncelleme:

Orta Doğu’daki savaş tamtamları arasında günlerdir Tahran’da mahsur kalan Pegasus Havayolları uçuş ekibinden sevindirici haber geldi. İran hava sahasının kapatılmasıyla bölgeden çıkamayan havacılık personeli, devletin ve şirketin yoğun diplomasisiyle karayolu üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı.

İran ile İsrail arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesiyle birlikte Tahran İmam Humeyni Havalimanı’nda mahsur kalan Türk havacılık personeli için yürütülen operasyon başarıyla tamamlandı. Hava sahasının kapalı olması nedeniyle uçuş gerçekleştiremeyen Pegasus Havayolları ekibi, güvenli bir güzergah üzerinden karayoluyla yurda döndü.

 Kapıköy Sınır Kapısı’ndan Giriş Yaptılar

Pegasus tarafından tahsis edilen özel bir araçla Tahran’dan yola çıkan pilot ve kabin memurları, uzun bir yolculuğun ardından Van Kapıköy Sınır Kapısı’na ulaştı. Geceyi Van’da dinlenerek geçiren ekibin genel sağlık durumlarının gayet iyi olduğu ve aileleriyle irtibata geçtikleri belirtildi.

Bakan Uraloğlu: "Çalışmalar Sürüyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha önce yaptığı açıklamada İran’da hem Türk Hava Yolları (THY) hem de Pegasus’a ait uçakların "yerde" (grounded) kaldığını doğrulamıştı. Bakanlık, bölgede kalan diğer personelin ve sivil vatandaşların tahliyesi için koordinasyonun sürdüğünü vurguladı.

Gözler THY Ekiplerinde

Pegasus ekibinin karayoluyla tahliyesi, halen İran’ın farklı noktalarında bekleyişi süren diğer havayolu çalışanları için de umut oldu. Güvenlik gerekçesiyle uçakların bölgeden ne zaman havalanacağı henüz netlik kazanmazken, önceliğin personel güvenliği olduğu ifade ediliyor.

