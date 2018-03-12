İranlılar da yasta ! Son fotoğrafın altına...

Mina Başaran ile 7 arkadaşı ve üç mürettabatın hayatını kaybettiği uçak kazası İranlıları da yasa boğdu. Mina Başaran’ın paylaştığı fotoğrafın altında binlerce taziye mesajı yazan İranlılar üzüntülerini belirtti. Mina Başaran’ın herkes açık olan instagram hesabı ‘gizli’ moduna alındı.



Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a dönen Başaran Holding’e ait özel jet dün İran’ın Bahtiyari eyaletinin Çaharmahal bölgesindeki dağlık bir alana düşmüştü. Kazada uçakta yer alan 3’ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti. Olay dün ve bugün İran medyasında geniş bir şekilde yer aldı. Kısa bir süre önce nişanlanan ve evlilik hazırlıkları yapan Mina Başaran’ın sosyal medya hesabı ise kısa sürede taziye mesajlarıyla doldu.

Başaran’ın son paylaştığı ve kazada hayatını kaybeden arkadaşlarıyla birlikte olduğu fotoğrafın altına 40 bine yakın yorum yapıldı. Yorumlar içinde Farsça yazılmış binlercesi de dikkat çekti. İranlılar, kazayla ilgili üzüntü ve taziyelerini fotoğrafların altına yaptıkları yorumlarla paylaştı. Gayri ciddi ve ırkçı içerikli bazı yorumlara sert tepkiler gösterildi.

“ARTIK BİZİM MELEKLERİMİZ”

O yorumlardan bazıları:

“İran dan başsağlığı diliyoruz Allah sabırlar versin”

“Gerçekten çok üzüldüm. Allahım bu tür olaylardan koru.”

“Ruhları şad olsun. Uçak İran’da düştüğü için keni vatandaşlarımız gibi görüyoruz. Allah rahmet eylesin”

“Ailelerine ve Türk miletine başsağlığı diliyorum. allah sabır versin. umarım bir daha böyle olaylar yaşamayız.”

“Ailesinin umutlarla büyüttüğü çocuklarını bu şekilde kaybetmesi üzüntü verici...”

“Melekleriniz artık bizim de meleklerimiz, ailelerine sabırlar olsun”

"Lütfen annesini babasını düşünün. Gereksiz yorum yazmayın. Fıkralarınızı başka yere saklayın ve sadece bir insan olarak bu acılı aileye başsağlığı dileyin. Allah göstermesin kendi ailenizin başından böyle bir olay geçtiğini düşünün ve bu tip yorumları görseydiniz nasıl kötü olurdunuz. Lütfen gereksiz yorum yazanlar yorumlarını silsinler."