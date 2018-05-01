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  3. 01 Mayıs 2018 22:14

İrfan Değirmenci o partiden milletvekili aday adayı oldu !

Gazeteci İrfan Değirmenci, 24 Haziran seçimleri için CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

İrfan Değirmenci o partiden milletvekili aday adayı oldu !
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Gazeteci İrfan Değirmenci 24 Haziran seçimleri için CHP'den aday olduğunu açıkladı
 
 16 Nisan referandumunda “Hayır” oyu kullanacağını açıkladığı için işten atılan Kanal D’nin eski sunucu İrfan Değirmenci CHP’den aday oldu. Adaylığını sosyal medyadan açıklayan Değirmenci “Bugüne kadar emekçiler,ezilenler, haksızlığa uğrayanlar ve güzel ülkemizin cesur insanları adına yürüttüğüm mücadeleyi bundan böyle CHP çatısı altında sürdürmek için milletvekili aday adayı oldum. Parlamenter demokrasiye,laikliğe, özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Güzel günler yakın” ifadelerini kullandı.

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