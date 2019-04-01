Yerel seçimleri en doğru tahmin eden anket firması hangisi ?
Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: ''İmamoğlu benden fazla oy aldı''
Ekrem İmamoğlu: ''İstanbul kırmızı renge boyanmıştır''
İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu
İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu
AK Parti, MHP'nin oylarına itiraz edecek !
AK Parti, MHP'nin oylarına itiraz edecek !
Dolarda dalgalanma sürüyor ! Dolar/TL yine kritik seviyede
Dolarda dalgalanma sürüyor ! Dolar/TL yine kritik seviyede
MHP'li Kalaycı seçimlerde itiraz edecekleri yerleri açıkladı
MHP'li Kalaycı seçimlerde itiraz edecekleri yerleri açıkladı
Meteoroloji uyardı ! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji uyardı ! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
Ekrem İmamoğlu zafer anını böyle kutladı
Ekrem İmamoğlu zafer anını böyle kutladı
CHP’nin Siverek adayı Fatih Bucak 2. kez gözaltına alındı
CHP’nin Siverek adayı Fatih Bucak 2. kez gözaltına alındı
YSK'dan Başkanı Sadi Güven: ''AA YSK'dan veri almıyor, İmamoğlu önde!''
YSK'dan Başkanı Sadi Güven: ''AA YSK'dan veri almıyor, İmamoğlu önde!''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Nisan 2019 17:17

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Ünlü gazeteci İrfan Değirmenci'nin Halk TV'de akşam haberlerini sunacağını açıkladı.

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu
A+ A-

Ünlü gazeteci İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu. Değirmenci, Halk TV ekranlarında akşam haberlerini sunacak.

İrfan Değirmenci sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak Halk TV'de akşam haberlerini sunacağını duyurdu. Değirmenci mesajında; "Dostlar bir haberim var size. Bu akşamdan itibaren Halk Tv Ana Haber Bülteni bana emanet. Güveninize layık olmak için yine elimden geleni yapacağım. Söz.

Bu akşam 18’de tarihi dönüşümü ve sandık baharını izlemek üzere Halk Tv ekranına davetlimsiniz" ifadelerini kullandı.

adres , halk tv , irfan değirmenci
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM