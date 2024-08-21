  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarını açıkladı

İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarını açıkladı

İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarını açıkladı
Güncelleme:

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 50.23 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 20 Ağustos'ta 50.60 iken bugünkü verilere göre yüzde 50.23 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 64.2 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 16.62 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 21 Ağustos itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 16.62

• Büyükçekmece Barajı yüzde 48.95

• Darlık Barajı yüzde 54.51

• Elmalı Barajı yüzde 58.59

• Istrancalar Barajı yüzde 30.62

• Kazandere Barajı yüzde 17.08

• Pabuçdere Barajı yüzde 30.22

• Sazlıdere Barajı yüzde 52.84

• Terkos Barajı yüzde 64.2

• Ömerli Barajı yüzde 51.34

Etiketler doluluk baraj açıklama iski
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trafikte polise saldırı anı kamerada Trafikte polise saldırı anı kamerada Hac yolunda korkunç kaza: 28 ölü var Hac yolunda korkunç kaza: 28 ölü var Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısı açıklandı Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısı açıklandı Yayla evi kundaklandı: 3 ölü, 3 gözaltı Yayla evi kundaklandı: 3 ölü, 3 gözaltı Yenilenmiş telefon, tablet ve bilgisayarlara da kayıt zorunluluğu getirildi Yenilenmiş telefon, tablet ve bilgisayarlara da kayıt zorunluluğu getirildi Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı Gündeme bomba gibi düşen iddia: ''Mehmet Şimşek istifa etmek istedi'' Gündeme bomba gibi düşen iddia: ''Mehmet Şimşek istifa etmek istedi'' Deniz Uğur’dan şarkıcı Nilüfer hakkında suç duyurusu Deniz Uğur’dan şarkıcı Nilüfer hakkında suç duyurusu En başarılı milletvekilleri anketi açıklandı En başarılı milletvekilleri anketi açıklandı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan aylar sonra gelen Survivor itirafı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan aylar sonra gelen Survivor itirafı
TL faizlerinde oranlar da en yüksek faizi veren banka da değişti TL faizlerinde oranlar da en yüksek faizi veren banka da değişti AK Partili belediyenin önünde çiftçiye gözaltı AK Partili belediyenin önünde çiftçiye gözaltı İstanbul'daki müzisyen cinayetinde sır perdesi aralandı İstanbul'daki müzisyen cinayetinde sır perdesi aralandı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti... Genç kızın midesinden çıkan şoke etti Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti... Genç kızın midesinden çıkan şoke etti Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürüldü Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürüldü Rengine, türüne, vitesine ve yakıtına göre... İşte Türkiye'nin en çok satan otomobilleri Rengine, türüne, vitesine ve yakıtına göre... İşte Türkiye'nin en çok satan otomobilleri İznik Gölü'nde merak uyandıran cismin sırrı çözüldü İznik Gölü'nde merak uyandıran cismin sırrı çözüldü Wilma Elles adını değiştirdi, onun adı artık Mücella Wilma Elles adını değiştirdi, onun adı artık Mücella ''Yerli Barbie'' Sakine teyzenin pespembe hayatı görenleri şaşırtıyor ''Yerli Barbie'' Sakine teyzenin pespembe hayatı görenleri şaşırtıyor Altın yatırımcıları dikkat: Rekor kırdı diye koşup, paranızdan olabilirsiniz Altın yatırımcıları dikkat: Rekor kırdı diye koşup, paranızdan olabilirsiniz