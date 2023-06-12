İslam Memiş dolar için o 2 günü işaret ederek uyardı

Piyasaların bir bileni olarak tanınan para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, Çarşamba ve Perşembe günlerini işaret ederek doların önümüzdeki günlerdeki seyri için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş tv100.com'daki köşe yazısında doların çıkacağı seviyeden altın ve gümüş piyasasındaki son duruma, Borsa İstanbul'daki gelişmelerden dünya piyasaları kadar bu hafta yaşanacak gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Memiş'in yazısından öne çıkanlar şöyle:



Yeni haftada piyasaları oldukça yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. Yurt içinde Kabine toplantısı sonrası yapılacak açıklamaları, ekonomi yönetiminin yeni yol haritasını ve TL’nin performansını takip edeceğiz.

Yurt dışında Fed, ECB ve BoJ faiz kararlarını takip edeceğiz.



Geçen hafta sert değer kayıpları yaşanan kripto para piyasaları yakından takip edilecek. Türkiye’nin gündemi, dolar, yeni zamlar ve para politikaları.

Geçen haftayı 23,38’den tamamlayan dolar/TL kurunda hedef neresi, yeni ekonomi yönetimi açıklama yapacak mı gibi soruların cevabı aranacak.



Yeni kabinenin ikinci toplantısı çarşamba günü gerçekleşecek. Öncelik ekonomi olduğundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları, piyasalar açısından önemli.

Asgari ücret, memur zamları konusu bu haftanın önemli bir başlığı olacak.



Yurt dışında Amerika Merkez Bankası (Fed) çarşamba, Avrupa Merkez Bankası (ECB) perşembe günü, Japonya Merkez Bankası (BoJ) günü faiz kararlarını açıklayacak.

ABD’de salı, Avrupa’da cuma günü açıklanacak enflasyon verileri küresel piyasalar için çok önemli bir veri.

Bir önceki toplantısında 25 baz puan faiz artıran Fed’den Haziran toplantısında faiz artışı beklenmiyor.



Fed kararından sonra Başkan Jerome Powell’ın saat 21.30’daki açıklamaları piyasalar açısından önemli.

Perşembe günü saat 14.00’de faiz kararını açıklandıktan sonra Başkan Cihristine Lagarde’nin saat 15.45’deki basın toplantısı da önemli olacak.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moddy’s cuma günü Türkiye için olası raporunu yayımlayacak.



Bu hafta takip edeceğim bant aralıkları:

BİST 100 ENDEKSİ

5 bin 626 puandan kapanış yapmıştı.

5 bin 535-5 bin 720 puan aralığını takip edeceğim.

Altında kapanışlar 5 bin 425 puan, üzerinde kapanışlar 6 bin puanı hedefler.



GRAM ALTIN

Bin 475 lira seviyesinden kapanış yapmıştı.

Bin 450-Bin 515 lira aralığını takip edeceğim.

Yoğun ve kritik bir veri haftası olduğundan geniş bant aralığına odaklanmakta fayda var.



GRAM GÜMÜŞ

18,26 lira seviyesinden kapanış yapmıştı.

17,70-18,98 lira aralığını takip edeceğim.

Veri akışı belirsiz olduğundan geniş bant aralığına odaklanacağım.

İyi haftalar dilerim…

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