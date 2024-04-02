İslam Memiş'ten altın fiyatları için yeni uyarı

2024 yılına rekor üstüne rekor kırarak giren altın fiyatlarındaki yükseliş geçen hafta itibariyle durmuştu. Değerli metaller uzmanı analist İslam Memiş, küçük ve büyük yatırımcıları altın fiyatları konusunda uyardı.

Altın fiyatları, yeni güne yükselişle başladı. Altının ons fiyatı, yeniden 2 bin 250 doların üzerinde. Ons altınla birlikte gram altında da ibre yukarı yönlü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten gram altın için yeni zirve tahmini geldi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeni haftaya düşüşle başlayan piyasalar bugün yeniden zirvede. Özellikle dolar kuru dün hem bankalararası piyasada hem de fiziki piyasalarda sert bir düşüş yaşamıştı. Bugün ise başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin zirvedeki seyri sürüyor.

Güne 2 bin 253 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 262 Dolar'dan, 2 bin 334 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 341 TL'den, 3 bin 959 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 983 TL'den, 16 bin 276 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 376 TL'den, 26,24 TL'den başlayan Gümüş ise 26,61 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 254 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 312 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 906 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 71 TL'den, Gümüş ise 25,82 TL'den fiyatlanmıştı.

İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kendi Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede, "Ons altın 2237 dolar seviyesine kadar yükseldi. Alır mıyım, asla almam. Elimde dolarım var, ons mu satın alırım pariteden Euro mu alırım? Tabii ki Euro alırım." dedi.

Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Türk lirası karşısındaki enstrümanları satın alır mıyım? Kaçırmam çünkü bu fırsatlar bitmez. Düşüşler kalıcı değil. Ons altında bir balon var ve birilerinin eline bırakacaklar bu balonu. Ons tarafından uzak durmaya devam ediyorum.

Altının gram fiyatında 2414 lira seviyesine kadar bir gerileme vardı. Şu anda 2393-2424 lira seviyelerinde. Muhtemelen bu aralığa yerleşecek. Gram altın şu anda ucuz, 2024 yılıyla alakalı 3000-3500 TL seviyesiyle beklentilerimiz devam ediyor. Ekonomik olarak sancılı süreç devam ediyor. Döviz kurlarındaki, altın fiyatları ve diğer emtiadaki düşüşler kalıcı değil. Yukarı yönlü hareketler devam edecek."