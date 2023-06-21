İslam Memiş'ten altın yatırımcısı için kritik uyarı

Değerli metaller ve para piyasaları uzmanı ünlü analist İslam Memiş, TCMB'nin yarın açıklayacağı yeni faiz kararı öncesinde altın yatırımcısının en çok merak ettiği soruya yanıt verdi.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) tarafından 15 aydır sürdürülen faiz artırımının son bulmasının küresel ölçekli etkileri hala sürüyor. Ülkemizde ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası göreve başlayan yeni ekonomi yönetiminin izleyeceği adımlar merak konusu oldu. Ekonomi yönetimi ilk zorlu sınavını yarın (22 Haziran) Para Politikası Kurulu Toplantısında verecek.

ALTININ KADERİ 24 SAAT SONRA BELLİ OLACAK

FED'in faiz kararları ons altın fiyatlarını etkilerken, yurt içi piyasalarda gram ve çeyrek altının fiyatını ise ons altınla birlikte dövizin performansı belirlemiş oluyor. Bu nedenle dolar/TL paritesi başta olmak üzere Türk lirasının hangi seviyelerde ilerleyeceğine yönelik önlemli göstergeler 22 Haziran'da yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısıyla ortaya çıkacak.

Uluslararası finans kuruluşları ve ekonomistler, toplantıdan sert bir faiz artırımının çıkmasına kesin gözüyle bakarken, yüzde 8.5 olan politika faizinin ilk aşamada yüzde 20-25 bandına çekilmesi bekleniyor.

ALTIN YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI ?

Güne 1.936 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.933 Dolar 'dan,

1.469 TL'den başlayan Gram altın 1.465 TL 'den,

2.374 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.374 TL 'den,

9.770 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 9.770 TL 'den,

17,57 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 17,51 TL 'den fiyatlanıyor.





Dün Ons altın 1.933 Dolar'dan, Gram altın 1.464 TL'den, Çeyrek altın 2.374 TL'den, Cumhuriyet altını 9.770 TL'den, Gram Gümüş ise 17,52 TL'den fiyatlanmıştı. İSLAM MEMİŞ SON 24 SAAT DEDİ

Altın yatırımı bulunan vatandaşların gözü kulağı TCMB'den gelecek haberlerdeyken, altın ve para uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanacakları açıkladı.

Türkiye'de yıllardır yatırımcının bir numaralı tercihi olan ve 'güvenli liman' olarak adlandırılan altın için uzun vadeli olarak pozitif beklentilerini koruyan Memiş, yakın tarihte yaşanacak fiyat kırılmalarını ise şöyle açıkladı:

"Ons altında 1966 devamında 1976 dirençleri var ancak yükselişler kalıcı olmayacak uyarılarım vardı. Tekrar aşağıda 1940 dolar destek seviyeleri var. Buranın da altına düşüldü ve özellikle dolar endeksinde yaşanan toparlanmayla birlikte altının ons fiyatında düşüş devam edebilir.

Xauusd paritesi yılın geri kalan bölümünde yukarı yönlü hareketler sergileyecektir. 2250 ve sonrasında 2350 dolar dirençleri yıl sonuna kadar kırılacaktır diye tahmin ediyorum. Gram altın 1475 lira sınırında. Seçim öncesinde yaşanan makas aralıkları da kapanmış durumda. Dolayısıyla 1480 lira üzerinden satış yapan, tedirgin olan varsa üçüncü kez alım için fırsat veriyor. Muhtemelen dip fiyattan alım yapmak için son üç günün içerisinde olabiliriz. Gelecek hafta itibariyle en azından türk lirası bazında fiyatların yükselmesi muhtemel.

Eğer kaygılıysanız, tedirginseniz alım yapabilirsiniz. Biz, kendi yol arkadaşlarımızla birlikte TCMB'nin faiz kararını beklemeye devam ediyoruz.

Fed tarafından her ne kadar faizleri sabit bırakma hamlesinin geleceği tahmin ediliyor olsa da, Powell'ın açıklamalarında gelecek aylar için birkaç faiz artırımına daha gidilebileceğinin sinyalini vermesi dolar endeksinde sert bir düşüş yaşanmamasına neden oldu.

Bu nedenle ons altın fiyatları da çok fazla yükselmedi. Ancak yılın geri kalanında elbette Fed, nihai olarak faiz artırmayacağını ilan edecektir. İşte o noktada piyasaların vereceği tepki hayati önem taşıyor çünkü dolar endeksinin düşmesi, ons altının 2000 bandını bir daha geri dönülmeyecek şekilde kırmasıyla birlikte Türkiye'de de gram ve çeyrek altın fiyatları hızla yükselecektir.

Gram altın için yıl sonunda önce 1550 sonrasında 1650 lira hedefleri güncelliğini koruyor. Yaz aylarında turizm gelirleriyle birlikte beklenen artış yaşanmayabilir ancak yılın son çeyreğinde dolar kurunun yükselmesi ve ons altın fiyatlarının artması altını iki yönlü olarak yukarı itecektir.

Yıla hızlı bir yükseliş yapan altın fiyatları, şubat ayında çakılmış olsa da ABD'de patlak veren bankacılık kriziyle birlikte emtialar beklenenden çok daha erken bir sıçrama yaşamıştı. Burada 100 dolarlık bir geri çekilme görülüyor olmasına karşın, yeni bir atak yaşanması kaçınılmaz olarak karşımıza çıkıyor.

Tabii ki yalnızca altına takılı kalıp diğer fırsatları kaçırmaya gerek yok. Aynı şekilde gümüşte de çok güzel fırsat alımları bulunuyor. Belki de gümüş, getiri bakımından altını sollayacak bir performans sergileyecektir yıl sonunda.”