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Ispanaktan zehirlenen 17 kişi hastanelik oldu

Ispanaktan zehirlenen 17 kişi hastanelik oldu
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Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde süpermarketten alınan ıspanaktan 47 kişi zehirlenirken, 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeni Güney Galler Eyaleti Sağlık Müdürlüğü, bugün açıklama yaparak bir süper marketten satın alınan körpe taze ıspanakların tüketilmesiyle 47 kişinin zehirlendiğini, 17’sinin ise hastaneye kaldırıldığını belirtti. Ispanakların ulusal çapta toplatılacağını vurgulayan yetkililer, “Ürünler, hastalığa neden olabilecek güvenli olmayan bitki maddesiyle potansiyel kirlenmiştir” denildi.

Olayın soruşturulduğu, ürünü satın alanların “Deliryum veya kafa karışıklığı, halüsinasyonlar, irileşmiş gözbebekleri, hızlı kalp atımı, yüz kızarıklığı, bulanık görüş, ağız ve cilt kuruluğu, ateş” belirtileri gösterdiğinin altı çizildi.

ÜRETİCİ NE DEDİ?

Körpe ıspanağı üreten firma ise ıspanağın test edilmesi için laboratuvara gönderdiklerini belirterek “Victoria'daki bir çiftlikte yetiştirilen ve eyaletteki marketlere gönderilen bu ürünlere, tüketildikleri takdirde sağlıkla ilgili sonuçlara yol açabilecek bir yabani ot bulaştığı anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.  

DHA

Etiketler avustralya ıspanak zehirlenmesi hastane süpermarket
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