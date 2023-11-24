İsrail'in serbest bırakacağı Filistinlilerin isimleri paylaşıldı

İsrail ve Hamas arasında bugün yürürlüğe giren insani ara anlaşması kapsamında İsrail'in cezaevlerinden serbest bırakacağı Filistinlilerin isimleri paylaşıldı.

Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerinden bugün serbest bırakılmaları planlanan 39 Filistinli esirin isimleri yayımlandı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistinli Esirler ve Eski Mahkumlar Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinden gün içinde serbest bırakılacak 24 kadın ve 15 çocuğun ismine yer verildi.

İSRAİLLİ ESİRLERİN TESLİM ALIMASINDAN SONRA BIRAKILACAKLAR

Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esir, İsrail'deki Damon ve Megiddo hapishanelerinden çıkarılarak geçici olarak Batı Şeria'daki Ofer Cezaevi'ne nakledilmişti.

Filistinli esirlerin, Gazze'deki İsrailli esirlerin teslim alınmasının ardından serbest bırakılması bekleniyor.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.