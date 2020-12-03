İstanbul Adliyesi'nde skandal görüntüler

Bugün İstanbul Adliye'sinde saat 10.30 itibari ile başlayan yoğunluk bir avukat tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Adliye'de korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüldü. İnsanların sosyal mesafe kuralına dikkat etmemesi tepkiye yol açtı.