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  3. 03 Aralık 2020 14:20

İstanbul Adliyesi'nde skandal görüntüler

İstanbul Adliyesi'nde bugün saat 10.30 itibariyle başlayan yoğunluk bir avukat tarafından paylaşıldı. Görüntülerde Adliye'de sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmediği görüldü.

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Bugün İstanbul Adliye'sinde saat 10.30 itibari ile başlayan yoğunluk bir avukat tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Adliye'de korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüldü. İnsanların sosyal mesafe kuralına dikkat etmemesi tepkiye yol açtı. 

 

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