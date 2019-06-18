İstanbul-Ankara demiryolu hattı açıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), "İstanbul-Ankara demiryolu hattı Arifiye'deki aşırı yağış nedeniyle ulaşıma kapatıldı. İstanbul ve Eskişehir'den gelen hızlı tren yolcuları, karayoluyla taşınıyor." açıklamasında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Bilecik-Arifiye demiryolu hattının Doğançay-Alifuatpaşa istasyonları arasında aşırı yağışlar nedeniyle rayların alt kısmında 250 metre uzunluğunda boşalmalar meydana geldiği ve hattın saat 18.45'ten itibaren tren trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Eskişehir ve İstanbul yönünden gelen yüksek hızlı trenlerdeki yolcuların Bilecik-Arifiye arasındaki seyahatlerini karayoluyla sağlanacağının kaydedildiği açıklamada, kapanan hattın açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

TCDD'den yapılan açıklamada, "Aşırı yağış nedeniyle 18 Haziran 2019 tarihinde saat 18.45 ten itibaren kapatılan Bilecik-Arifiye demiryolu hattı, çalışmaların ardından 19 Haziran 2019 tarihinde saat 02.48’den itibaren yeniden tren trafiğine açılmıştır. Yüksek Hızlı Trenlerimiz normal seferlerine devam etmektedir." denildi.