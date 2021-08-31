  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul barajları alarm veriyor! Su seviyesi %60'ın altına indi

İstanbul barajları alarm veriyor! Su seviyesi %60'ın altına indi

İstanbul barajları alarm veriyor! Su seviyesi %60'ın altına indi

İstanbul’da yağışların azalmasıyla birlikte barajların doluluk oranı yüzde 60 seviyesinin altına düştü. Doluluk oranında en düşük azalma görülen Ömerli Barajı havadan görüntülendi.

İstanbul'da yağışların sona ermesiyle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi azalmaya başladı. İSKİ'nin verilerine göre, Nisan ayının sonunda barajlarda doluluk oranı yüzde 80,82 iken, Ağustos ayının sonunda bu oran yüzde 58.29 seviyesine düştü. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı 4 ayda toplam olarak yüzde 22.53 seviyesinde düştü. Doluluk oranı en yüksek Ömerli'de yüzde 87.77, ölçülürken, doluluk oranı en az Pabuçdere'de yüzde 1.92 olarak ölçüldü.

İstanbul'daki barajların son doluluk oranı ise şöyle ölçüldü:

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 20.26, Terkos'ta yüzde 65.93, Sazlıdere'de yüzde 30.83, Alibey'de yüzde 27.7, Büyükçekmece'de yüzde 53.39, Ömerli'de yüzde 87.77, Darlık'ta yüzde 59.84, Elmalı'da yüzde 71.48, Kazandere'de yüzde 16.47 ve Pabuçdere'de yüzde 1.92 olarak kaydedildi.

 

Etiketler İstanbul barajları barajlar su seviyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da korku dolu anlar! Köprünün üzerinden gemiye atladı
Aşiret düğününde damada 3,4 milyon TL, geline ise kilolarca altın
ATV'nin iddialı dizisinin ömrü kısa oldu!
15 dakikalık sağanak yağış yetti
Kemik seçmen de AK Parti'den koptu! Son ankette ilginç ayrıntı
A Milli Takım'da hazırlıklar başladı
Bu ormanları uydudan Bakanlık işaretledi: Otel yapmak için kesecekler!
''A’dan Z’ye kadar doğrudur'' diyen Erdoğan Bayraktar'dan ''U'' dönüşü
Müjgan Ferhan Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a: Babam uçtu göklere
Pegasus PCR testi istemeyecek