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İstanbul barajlarında son durum açıklandı

İstanbul barajlarında son durum açıklandı
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İstanbul'da kurak ayların ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranları, son yağışların etkisiyle yükselmeye devam ediyor.

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 72.85 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

İSKİ'nin verilerine göre 7 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle

• Alibey Barajı yüzde 76.5

• Büyükçekmece Barajı yüzde 69.96

• Darlık Barajı yüzde 88.1

• Istrancalar Barajı yüzde 66.23

• Kazandere Barajı yüzde 60.84

• Elmalı Barajı yüzde 91.71

• Ömerli Barajı yüzde 87.93

• Pabuçdere Barajı yüzde 45.77

• Sazlıdere Barajı yüzde 51.28

• Terkos Barajı yüzde 64.72

Etiketler iski istanbul barajlar istanbul'un barajları son durum kuraklık
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