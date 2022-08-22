  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul Boğazı çıkışında ''bomba'' alarmı! SAS komandoları müdahale etti

İstanbul Boğazı çıkışında ''bomba'' alarmı! SAS komandoları müdahale etti

İstanbul Boğazı çıkışında ''bomba'' alarmı! SAS komandoları müdahale etti

İstanbul Kartal Sahili'nde serinlemek için denize girenler suyun yaklaşık 2 metre derinliğinde el bombası gördü. İhbar sonrası SAS komandoları bölgeyi inceleme altına aldı.

Dragos Sahili’nde, saat 14.00 sıralarında sahile yüzmeye gelenler, denizin yaklaşık 2 metre derinliğinde bir el bombası olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine deniz polisleri ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları denizde yer belirleme ve fotoğraflama çalışması yaptı. Denizde bulunan el bombasını imha etmek üzere bölgeye Sualtı Savunma Komandoları (SAS) sevk edildi.

El bombasını gören bir kişi, “Suya girdik. Balıkları izliyorduk maske ve gözlükle. Suda el bombasını fark ettim. Pimi üzerinde, o çekip de attıkları mandalı tamamen bantlanmışlar. Ağabeyime söyledim. Girdi baktı teyit etti. Polisleri aradık. Polisler de sağ olsunlar hemen geldiler. Etrafı abluka altına aldılar” dedi.

Etiketler kartal kartal açıkları dragos sas sas komandosu el bombası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sokak hayvanlarının yerini gösteren uygulamaya tepki yağıyor
52 yaşındaki Asuman Dabak tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun ''ikizi'' ortaya çıktı
İran medyası yazdı: Erdoğan, Esad ve Putin bir araya gelecek
Sahilde ''sapık'' dayağı! Kadının fotoğraflarını çektiği iddia edildi, ortalık karıştı
15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisiyle yakalandı
Bakan Varank'ın doğalgaz hesabı tepki çekti: ''Koskoca Bakan'ın yazdıklarına bak''
2023 Pirelli Takvimi yine nefes kesecek! Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu