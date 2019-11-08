İstanbul Boğazı'na nazır 117 bin m2 alana imar izni

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tarihi Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) de içerisinde bulunduğu 117 bin metrekarelik alanın yapılaşmaya açılmasını sağlayan planları onaylayarak askıya çıkardı. Daha önce yapılaşmaya izin verilmeyen bölgede binalar yapılabilecek.

Birgün gazetesinden Uğur Şahin'in haberine göre Bakanlar Kurulu kararı ile söz konusu planlama alanında yer alan, GATA ‘askeri alan’ statüsünden çıkarıldı. 15 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla GATA, Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredildi. Ardından da Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye başladı. Söz konusu parsel ve yakın çevresinde bulunan hastaneler de Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde toplandı.

Eski planlarda, ‘askeri alan’ olarak planlanan alanın bu amaçla kullanımı, 669 sayılı KHK ile sonlandırıldı. KHK ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda, 117 bin 157 bin metrekarelik alanın 48 bin 100 metrekaresi hastane olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na verildi. Yaklaşık 66 bin 200 metrekarelik bölümü ise ‘eğitim ve öğretim hizmetleri’nde kullanılmak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edildi. Sonrasında ilgili kurumlar, Haydarpaşa Tren Garı ile Haydarpaşa Limanı’na komşu olan alanı ve üzerindeki yapıları kullanmaya başladı.

YATIRIM İHTİYACI DOĞMUŞ

Bunun üzerine kurumlar, yatırım yapabilmek ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet verebilmek için yeni yapılara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Bu yüzden de ‘askeri alan’ kararının değiştirilerek, ‘sağlık tesis alanı’ ve ‘yükseköğretim alanı’na dönüştürülmesi gerektiği iddia edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da hazırladığı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile bu talebe uydu. Değişiklikle alan, ‘yükseköğretim’ ve ‘sağlık tesisi’ olarak ikiye bölündü. Önceki gün askıya çıkarılan planla, daha önce yapılaşmaya izin verilmeyen bölgede binalar yapılabilecek.

‘YAPILAŞMAYA AÇILIYOR’

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan eski İBB Meclisi’nin CHP’li Üyesi ve inşaat mühendisi İbrahim Doğan, plan değişikliğiyle bölgenin yapılaşmaya açılacağını belirtti. ‘Askeri alan’ fonksiyonu nedeniyle önceden alanda yapılaşma imkânı olmadığını hatırlatan Doğan, şöyle dedi: “Şimdi bu tarihi alanları düşünmeden, aklın ve bilimin kabul edemeyeceği bir anlayışla, yapılaşmaya açıyorlar. Üsküdar’ın tarihi sahil şeridinin görünümünü temelden etkileyecek bir uygulamaya imza attılar. Bu değişiklik, kentin tarihi hafızasına, kültür ve tabiat varlıklarına saldırıdır. Bu masumane bir plan değişikliği değildir. Zira planın açıklama raporunda, ‘Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin bu alanda yatırım yapması ve yeni yapı ihtiyacının karşılanması gerekir’ deniliyor. Yani burada yeni yapıların yapılması için bu planların yapıldığı ayrıntıda belirtiliyor. Dolayısıyla rant ve ticari bir anlayış çerçevesinde yapılan bu plan tadilatı kamu yararı taşımıyor.”

‘YARGIYA BAŞVURACAĞIM’

Plan değişikliğini yargıya taşıyacağını aktaran Doğan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Netice itibariyle mevcut durumda içinde tarihi yapıların da bulunduğu bu kamu alanında yapılan plan tadilatı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’na aykırıdır. Plan tadilatının yapılması sırasında tarafsız ve objektif plan otoritelerinden görüş alınmamış. Ayrıca İBB’nin ilgili kurumundan ve meslek odalarından görüş almaktan itina edilmiştir. Bu planları kabul etmiyoruz, yasal süresi içinde gerekli itirazı yapacağım.”



