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İstanbul Boğazı'nda rastgele ateş açan iki genç kıza gözaltı

İstanbul Boğazı'nda rastgele ateş açan iki genç kıza gözaltı

İstanbul Boğazı'nda bindikleri tekneden rastgele ateş açan üniversite öğrencisi iki genç kız gözaltına alındı.

İstanbul Boğazı'nda bindikleri bir tekneden rastgele silahla ateş eden iki genç kızın görüntüleri sosyal medyada yayılınca gündem oldu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri tekne üzerinde ateş eden ve paylaşım yapan şahsın Binnur A. (23) olduğunu tespit etti. Yanındaki şahsın ise F. K.(22) olduğu belirlendi. 2 genç kız gözaltına alındı.

SİLAHI KAPTAN VERMİŞ
Şüpheliler, ifadelerinde olayın Haziran ayında yaşandığını videoyu ise bir arkadaşlarının çektiğini belirtti. Genç kızlar silahı kendilerine kaptanın verdiğini iddia edince polis kaptan A.K.'yı da gözaltına aldı. A.K.'ye "genel güvenliği tehlikeye atmak" suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı. Olayda kullanılan silah ise teknede ele geçirildi. Gözaltına alınan iki üniversite öğrencisi Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

Etiketler istanbul boğazı
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