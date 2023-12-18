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İstanbul Boğazı'nda yasa dışı ava rekor ceza

İstanbul Boğazı'nda yasa dışı ava rekor ceza
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İstanbul Boğazı'nda, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı T. C.S.G - 29 Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde, boy yasaklarına aykırı olarak avlanan 9 ton istavrit ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerinin İstanbul Boğazı’nda yaptığı su ürünleri denetiminde boy yasaklarına aykırı olarak avlanan yaklaşık 9 ton istavrite ele geçirdi. Yasa dışı avcılığa göz açtırmayan ekipler, 2 ticari tekneye 107 bin 956 TL idari para cezası uygulandı.
İstanbul Boğazı'nın Anadolu Kavağı ve Poyrazköy taraflarında yasadışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik su ürünleri denetimi yapıldı. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı T. C.S.G - 29 Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından yapılan denetim de, 2 ticari teknede boy yasaklarına aykırı olarak avlandıkları tespit edilen yaklaşık 9 ton civarındaki 590 kutu istavrite el konuldu. Yasa dışı avcılığa göz açtırmayan ekipler, 2 ticari tekneye 107 bin 956 TL idari para cezası uygulandı. El konulan balıklar; İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alınarak ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.

Etiketler yasadışı av ceza
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