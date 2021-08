İstanbul dahil 30 ilde ormana giriş yasaklandı

Yangınların önüne geçmek için valiliklerce İstanbul dahil tam 30 ilde ormanlara giriş yasağı getirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayıp diğer bölgelerde de yaşanan orman yangınlarıyla ilgili kontrol altına alma ve söndürme işlemleri devam ederken, başka bölgelerde de yangın çıkmaması için önlemler alınıyor. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 30 ilde ormanlara giriş yasağı getirildi. İşte o iller...

İSTANBUL

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, İstanbul'da orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korunmak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır.

-İstanbul İli Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında İstanbul İli sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30.07.2021 - 31.08.2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır.

-İstanbul İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır.

-Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır.

-Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyle/Mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

-Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

-Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

-Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.

-İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.

Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.

-Bu karar İstanbul ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır.

-Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

-Bu karar hükümleri 30.07.2021 - 31.08.2021 tarihleri arasında uygulanır. Bu karar hükümleri İstanbul Valiliği tarafından yürütülür." ifadeleri yer aldı.

ANTALYA

Antalya Valiliği tarafından yayınlanan genelgeyle il genelinde ormanlık alana girişler yasaklandı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servet olan ormanları yangına karşı korumak amacıyla çeşitli kararlar alındığı belirtilen genelgede, şu ifadeler yer aldı:

"Antalya İli Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında Antalya sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30.07.2021- 31.08.2021 tarihleri arasında, 6381 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9'uncu maddesinin (ç) bendi ve 66'ncı maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. Antalya il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çerçevesinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır. Orman Yasası'nın 31'inci ve 32'nci maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ- bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., CK Akdeniz Perakende Satış A.Ş, TEİAŞ ve EUAŞ hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. Bu karar Antalya ili sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlarda uygulanır. Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır. Bu karar hükümleri 30.07.2021- 31.08.2021 tarihleri arasında uygulanır. Bu karar hükümleri Antalya Valiliği tarafından yürütülür."

ELAZIĞ

Elazığ Valiliği tarafından il sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlara girişler 1 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri arasında yasaklandı. Ayrıca ilçe kaymakamlıkları ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulacak ekipler tarafından gözetim ve denetim yapılacak. Yasaklara uymayanlar hakkında ise idari işlem uygulanacak.

KIRŞEHİR

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun 2-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlık alanlara girişle ilgili karar aldığı belirtildi.

Görevliler hariç hiçbir maksatla ormanlara giriş yapılamayacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çamlıktepe Ormanı (100. Yıl Atatürk Parkı mesire alanı hariç), Boyalık, Halaçlı, Göllü, Hacı Hasanlı, Beşikli, Gölcük, Kırdök, Küçük Abdi Uşağı, Pekmezci, Hacıfakılı ve Kösefakılı, Kırşehir Kent Ormanı hariç Aşıkpaşa, Kındam (Kervansaray Dağları), Müderris, Bayındır, İsahocalı, Çayağzı, Maliye Ormanı, Derindere, Mucur, Tepesidelik, Akçaağıl, Yel Değirmeni, Karıncalı, Ötüken, Başköy, Çağırkan, Kaman Yeniyapan, Kurtbeli Yeniyapan, Koçtepesi, Güzler, Karahıdır, Kargınyenice, Ömerhacılı, Boztepe, Karacaören, Demirli, Kurancılı, Sıdıklı Kumarkaç, Ulupınar, Özbağ, Karakurt, Ömerkahya, Aksaklı, Kızılağıl, Solaklı, Rışvan, Gümüşkümbet, Dalakçı, Seyfe, Budak, Güzyurdu ağaçlandırma sahaları ile her türlü devlet ormanına girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklanmıştır."

İZMİR

İzmir Valiliği'nce orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla, halkın, 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Ormanda piknik ve mangalın yanı sıra yürüyüş yapmak da yasaklar arasında yer alıyor. Havaların ısınmasıyla, olası orman yangınlarının önüne geçmek için başlatılan yasaklarla halk, Orman Bölge Müdürlüğü'nce belirlenen mesire alanlarına yönlendiriliyor. 2003 yılında açılan, İzmir'in ilk şehir ormanı olan Bornova İzmir Şehir Ormanı başta olmak üzere, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü görev alanındaki İzmir ormanlarında 70, Manisa ormanlarında ise 14 piknik ve mesire alanı halka hizmete devam ediyor.

BALIKESİR

Balıkesir genelindeki tüm ormanlık alanlara giriş yasaklandı. 30 Temmuz'da başlayan yasaklar 31 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı giriş çıkışların yasaklanması kararlaştırılmıştır. Orman Bölge Müdürlüğünce yangın yönünden tehlikeli alanlarla, mutlak korunması gerekli kıymetli alanlara giriş–çıkışlar, 6831 Sayılı Yasanın 74. maddesi uyarınca ‘Valilik oluru’ alınmak suretiyle kısıtlanacak veya yasaklanacaktır. Acil durumlarda ise sözlü talimatlar uygulanacak, takiben en kısa sürede yazılı ‘olur’a dönüştürülecektir. Belirtilen piknik yapılacak alanlar ile 30. Maddesinde belirtilen girişi yasaklanan tehlikeli ve kıymetli alanların kontrolü Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü ve/veya Orman İşletme Müdürlükleri ile Jandarma Komutanlıklarınca sağlanacaktır. Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31.10.2021 tarihine kadar mangal, semaver, ateş yakılmasına saat 20.00’den sonra müsaade edilmeyecektir”

Ayrıca, enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı TEİAŞ ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından her türlü tedbirlerin alınması, alınan kararlar arasında yer aldı.

DENİZLİ

Denizli'de olası yangınlara karşı il genelindeki ormanlık alanlara girişler 3 ay boyunca yasaklanarak önlem alındı.

Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı, ilerleyen günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, meydana gelebilecek yangınlara karşı 31 Temmuz'dan, 31 Ekim 2021 tarihine kadar il genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, ormanlık alanlar ile buraların yakınında izin verilen yerlerde önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç, 31 Ekim tarihlerine kadar mangal, semaver, ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ilçedeki kanyona giriş çıkışların yasaklandığını duyurdu.

KONYA

Konya Valiliği, orman yangılarıyla ilgili mücadele kapsamında kent ormanı ve mesire alanları dışındaki tüm ormanlık alanlara girişleri 2 ay boyunca yasakladı.

Konya Valiliği, 31 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında kent ormanı ve mesire alanları haricinde tüm ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Yapılan açıklamada, ''Ormanlardaki sürü sahipleri, taş ocağı, maden ocaklarında çalışanlar, ormancılık yapanlar, kamu kurum ve kuruluşların orman alanı içerisinde şantiyede çalışanlar haricinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı'' denildi.

BURSA

Bursa’da da 1 ay boyunca ormanlık alanda, mola vermek, piknik yapmak vb. aktiviteler yapılmayacak. Kurallara uymayanlara ceza kesilecek.

Buna göre Bursa merkez ve ilçelerinde 1 Ağustos - 1 Eylül arasında yerleşik köy halkı hariç ormanlara gezi amaçlı giriş çıkışlar yasaklanırken, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet gibi araçlarla sportif amaçlı her türlü faaliyet ve çadırlı-çadırsız kamp yapmalarına müsaade edilmeyecek. Ayrıca Bursa merkez ve ilçelerinde yine 1 ay süreyle bütün piknik ve mesire alanlarında 19.00’dan sabah 07.00’ye kadar mangal, semaver ve ateş yakılamayacak.

GAZİANTEP

Gaziantep valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ormanların giriş ve çıkışlara kapatıldığını açıkladı. Herkesi kurallara uymaya davet eden Vali Gül, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır'' dedi.

ÇANAKKALE

Bir diğer açıklama da Çanakkale Valiliği’nce yapıldı. Yazılı açıklamada yangınların önüne geçilmesi için il genelinde ormana giriş yasağı getirildi.

Bu yasak 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihleri süresince geçerli olacak.

KIRKLARELİ

Kırklareli Valiliği, bugünden itibaren il genelinde ormanlık alanlara girişlerin bir ay süreyle yasaklandığını açıkladı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, ilde orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servet olan ormanları korumak amacıyla kararla alındığı belirtildi.

HATAY

Hatay Valiliğince, mesire yerleri ve tabiat parklarının dışındaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacak.

Buna göre 31 Ekim'e kadar mesire yerleri ve tabiat parklarının dışındaki ormanlık alanlara girilemeyecek.

NİĞDE

Niğde Valiliği de diğer iller gibi çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede kapsamında turizm bölgeleri ve izinli hayvan otlatılan alanlar hariç, orman bölgelerine girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Vekili Cemil Kılınç başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ilde çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede alınan kararlara ek olarak, orman idaresince gerçekleştirilen faaliyetlerde görev alanlar, izin almak koşuluyla orman alanlarında hayvan otlatanlar, ilgili kurumların izni dahilinde faaliyette bulunanlar, orman içi ve bitişiğinde tarımsal faaliyette bulunlar hariç merkez Dündarlı beldesi, Ulukışla ilçesi Horoz, Çiftehan, Alihoca, Maden (Karagöl turizm bölgesi hariç), Kılan, Darboğaz, Yeniyıldız ve Emirler köyleri ile Çamardı ilçesi Elekgölü (Aladağlar Milli Parkı Bölgesi hariç) ve Yelatan köyleri sınırlarında bulunan ormanlık alanlara girişlerin yarından itibaren 15 Eylül'e kadar yasaklanması kararlaştırıldı.

UŞAK

Uşak Valiliği, ormanlık alanlara giriş çıkışların 2 ay boyunca yasaklandığını duyurdu.

Uşak Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, orman yangınları tedbirleri kapsamında bir takımın önlemlerin alındığı belirtildi. Mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları dışında ormanlara giriş çıkışların 30 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği, kentte ormanlık alanlara giriş-çıkışların ikinci bir değerlendirmeye kadar yasaklandığını duyurdu.

Gümüşhane Valiliği kararıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar kentteki piknik alanları, mesire yerleri ve ormanlara girişlerin yasaklandığı açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde havaların aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması, piknik, çoban ateşi, mangal yakma vb. faaliyetler ile birtakım kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınlarının meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi amacıyla; yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar Gümüşhane ilinin tamamında piknik, mesire yeri, ormanlık alanlar ve yangına sebebiyet verebilecek tüm alanlara piknik ve benzeri amaçlarla girişler yasaklanmıştır. Ayrıca yangına sebebiyet verebilecek havai fişek atımları da yasaklanmıştır” denildi.

KIRIKKALE

Kırıkkale Valiliği, kentte ormanlık alanlara girişlerin 1 ay süreyle yasaklandığını duyurdu.

Kırıkkale Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı. Toplantıda son günlerde artan orman yangınları nedeniyle birtakım tedbirler alındığı duyuruldu.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "30 Temmuz- 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında (görevli personel hariç) her ne maksatla olursa olsun; Kırıkkale 100'üncü Yıl Devlet Ormanına, Yuva, Hasandede , Dinek Dağı , Çelebi , Ahılı köyü, Çelebi Karabucak Köyü Ağaçlandırma Sahalarına, Selamlı, Bıyıkaydın, Ulaklı, Koçubaba, Dağsolaklısı, Kavlak, Kenanbeyobası, Mehmetbeyobası, Gazibeyli köyleri ile Karakeçili Kızılırmak, Keskin Attepesi ve çevresindeki Ağaçlandırma Sahalarına, Dinek dağı orman alanına, Çipideresi, Dağsolaklısı ile Hisarköy çevresindeki Toprak Muhafaza sahaları ile Sulakyurt ilçesi Deredüzü Köyü çevresindeki Ağaçlandırma Sahalarına, Pazarcık Köyü ve Kırıkkale yolu üzerindeki ağaçlandırma sahası ile Sulakyurt ilçesi Özdere Ağaçlandırma sahası, Delice ilçe merkezi çevresindeki Erozyon Kontrol Sahası'na, Kazmaca Ağaçlandırma Sahası, Yahşihan ilçesi Irmak ve Kılıçlar Ağaçlandırma sahaları ile Küçükavşar, Meşeyayla, Büyükyağlı, Çongar, Çatallı köyleri rehabilitasyon sahalarına ve her türlü Orman ve Ağaçlandırma sahalarına girmek yasaktır" denildi.

KİLİS

Kilis Valiliği'nce kentte bulunan ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı açıklandı.

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangınlarının artabilme riskiyle yasaklama kararı alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Kilis ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74'üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9'uncu ve 66'ıncı Maddeleri uyarınca 30.07.2021-30.09.2021 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır. Orman Yasası'nın 31 ve 3'inci maddeleri kapsamındaki köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (TEDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz ve İl Özel İdaremiz orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. Valiliğimiz ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde Valiliğimizin emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. Bu karar Kilis ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır."

MUŞ

Muş Valiliği, bugünden itibaren ormanlara girişin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığını duyurdu. Valilik, belirlenen ormanlık alanlarda piknik yapılmayacağını, mangal ve semaver yakılmayacağını belirtti.

Muş Valiliği, meteorolojiden alınan hava tahmini raporlarına göre, sıcaklık değerlerinin artacağının belirlenmesi üzerine olası yangınlara karşı kararlar aldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos'a kadar ormanlara girişin yasaklandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı; Muş ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişlerin, 31 Temmuz 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmasına (Orman İdaresinden İhaleli/Tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman İdaresi tarafından çalıştırılan kişiler hariç), bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında piknik yapmanın, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasaklanmasına, orman alanları içerisinde (yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç) mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesi, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağının uygulanması ve kontrolünün; Muş Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile Jandarma Komutanlığı personelince müştereken sağlanmasına, ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 30.09.2021 tarihine kadar mangal/semaver/ateş yakılmasına saat 20.00’den sonra müsaade edilmemesine, başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (tarla, bağ, bahçe artığı, ot, dal vb.) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesine, ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesine, yüksek risk barındıran ormanlık alanlara girişlerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirli bir süreyi/dönemi kapsayacak şekilde kısıtlanmasına, yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasına, mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte; uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtılması, kamu kurum ve kuruluşlarına ait billboardlarda kullanılacak görseller, anonslar vb. araçlarla vatandaşların konuya ilişkin duyarlılığının artırılmasına, halkı uyarmak ve bilinçlendirmek üzere köy ve mahalle cami imamlarımızca konuşmalar yapılması, cami hoparlörlerinden ilanlar yapılarak ateş yakılmaması konusunda halkın uyarılması için İl Müftülüğünce tedbirlerin alınmasına, enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı TEİAŞ ve VEDAŞ tarafından her türlü tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir."

ÇORUM

Çorum Valiliği, kentte ormanlık alanlara girişlerin yanı sıra anız ve bahçe atıklarının yakılmasını 30 Ağustos'a kadar yasaklandığını duyurdu.

Çorum'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yangın tehlikesi oluşturması nedeniyle ağustos ayı süresince il genelindeki ormanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi. Konuyla ilgili Çorum Valiliği'nden yapılan ve 30 Ağustos'a kadar ormanlara girişlerin yasaklandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"İçinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver, ateş yakmak, ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmak yasaktır. Ormanları korumak amacıyla bağ-bahçede temizlik amaçlı anız yakmak yasaktır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerin de gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır."

BİLECİK

Bilecik Valiliği, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon kararı gereği ormanlara girişlerin 1 Eylül'e kadar yasaklandığını açıkladı.

Bilecik Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu, Vali Vekili Fatih Kadirlioğlu başkanlığında toplandı. Olası orman yangınlarına karşı komisyon kararı gereği 1 Eylül'e kadar ormanlara girişlerin yasaklandığı açıklandı. Komisyon kararında, “Bilecik İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalarda 30 Temmuz ile 01 Eylül 2021 tarihleri arasında yetkililer haricinde başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Yerleşik köy halkı hariç olmak üzere halkımızın gezi amaçlı ormana giriş ve çıkışları, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet ve benzeri vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetleri ile çadırlı-çadırsız kamp yapmaları yasaklanmıştır. Bütün piknik ve mesire alanlarında 30 Temmuz ile 01 Eylül tarihleri arasında akşam saat 19.00‘den sonra ertesi sabah 07.00’e kadar mangal, semaver ve benzeri ateş yakmak yasaklanmıştır. Erikli ve Kınık Tabiat Parkı sahası içindeki mangal yakmak yasak olup, diğer piknik-mesire alanlarında 30 Temmuz ile 01 Eylül tarihleri arasında akşam saat 19.00‘den sonra ertesi sabah 07.00’e kadar mangal yakmak, bunun dışındaki tabiat park alanları ve yolları boyunca araç park etmek, kamp yapmak, ormana girmek ve piknik yapmak tamamen yasaklanmıştır. Tüm Belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulundurulacaktır” denildi.

Öte yandan komisyon kararıyla jandarma ekipleri, ormanlık alanlarda denetimleri artırırken, köy muhtarları da orman yangınlarına karşı tedbirli olmaları için uyarıldı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Valiliği, yangınların önlenmesi amacıyla ormanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığını açıkladı.

Eskişehir Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’nun yasağa ilişkin karar alındığı belirtilen açıklamada, “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik gereğince ilimizde Eskişehir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Kararlarıyla 02.08.2021-30.09.2021 tarihleri arasında Ormanlara Giriş-Çıkışlar yasaklanmıştır” denildi.

TOKAT

Tokat Valiliği, ağustos ve eylül aylarında tescilli piknik ile mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmayı, gezmeyi, motorlu taşıt kullanmayı ve kamp yapmayı yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki ormanların, halk tarafından yoğun olarak piknik amaçlı kullanılması nedeniyle yangın riski altında olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"1 Ağustos 2021 ile 30 Eylül 2021 tarihleri arasında yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmak, ilimiz genelinde anız ve bahçe artıkları toplanarak yakılması, yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanlarında 31.10.2021 tarihine kadar ateşli piknik yapılmasına saat 19.00'dan sonra müsaade edilmeyecektir. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Genel Kolluk Kuvvetleriyle Orman Muhafaza Memurları başta olmak üzere Belediye Başkanlığına bağlı Zabıta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı koruma ve kontrol ekipleri gibi görevliler, sorumluluk alanlarına giren köy muhtarlıkları ve kaymakamlıklarda mevzuatlar çerçevesinde gerekli kontrol ve denetimleri yaparak, denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır."

ISPARTA

Isparta'da 31 Temmuz- 5 Ağustos tarihleri arasında ormanlar, piknik alanları, ören yerleri ve mesirelik alanlara girişler yasaklandı.

Isparta Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Son günlerde ülkemiz genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. Bu kapsamda; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi hükmüne uygun olarak Isparta ili dahilindeki ormanlık alanlara (milli park alanları, ören yerleri, piknik ve mesire yerleri dahil) görevliler dışında 31 Temmuz- 5 Ağustos 2021 tarihleri süresince girişler yasaklanmıştır" denildi.

SİVAS

Sivas Valisi Salih Ayhan, olası orman yangınlarının önüne geçmek için geçici süreyle ormanlara girişin yasaklandığını açıkladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, kıyı bölgelerde yaşanan orman yangınlarının ardından tedbir amaçlı il genelinde geçici süreyle ormanlara giriş yasağı getirildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Ayhan, "Ormanlara giriş ve çıkış yasağı uygulanacak. Mangal, semaver başta olmak üzere ateş yakılmasına izin verilmeyecek. Çadırlı veya çadırsız kamp yapılmayacaktır. Tüm duyarlılığımızla lütfen önlemlere uyalım" dedi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği, kentte bulunan orman ve mesire alanlarına girişlerin ikinci bir emre kadar yasaklandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, sıcak hava medeniye yasaklama kararının alındığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimizdeki mevsimsel sıcaklık değerleri gözlemlendiğinde, olağanüstü hava şartlarının yanı sıra gerek tedbirsizlik ve dikkatsizlik gerekse yasalarımızda öngörülen kurallara uymama ve ihmaller nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla; 6831 sayılı Orman Kanunun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi kanunun 9. ve 66. maddeleri kapsamında, piknik ve mesire yerleri dışında kalan İlimizdeki orman alanlarına giriş ve çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır."

EDİRNE

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, son günlerde ülke genelinde orman yangınları yaşanması ve yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların varlığı nedeniyle orman yangınları ile mücadele konusunda ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtilerek, "30 Temmuz - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Edirne il sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlara girilmesi yasaktır. Orman üretiminde çalışanlar, tarım-hayvancılık-arıcılık vb. zirai faaliyetler de bulunanlar bu yasaktan muaftır. Ruhsatlı veya kontrollü girilenler ormanlık alanlardaki mesire alanlarına giriş yasaktır. Edirne ili mülki hudutları içerisinde her türlü anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden toplanan dalların yakılması yasaktır. Ormanlara yakın tesisler ile sanayi kuruluşları, muhtemel yangınlara karşı gerekli önlemleri alacaktır. İhtiyaç görülmesi halinde İlçe Kaymakamları tarafından da kendi ilçelerine özgü ek tedbirler alınacaktır. Karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır" denildi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Valiliği de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 30 Temmuz - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Açıklamada, "Tekirdağ il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan izinli piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Köyler, mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyle mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları; ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alacaktır. Belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır" ifadeleri kullanıldı.

ÇANKIRI

Çankırı Valiliği, artan sıcaklar nedeniyle 30 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında ormanlara girmenin yasaklandığını duyurdu.

Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, artan sıcaklar nedeniyle 30 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında ormanlara girmenin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun 30.07.2021 tarih ve 1 nolu kararı ile ilimiz sınırları içerisinde belirlenen mesire alanları hariç olmak üzere; ormanlara piknik yapmak ve hayvan otlatmak başta olmak üzere her türlü giriş 15.09.2021 günü bitimine kadar yasaklanmıştır" denildi.

AYDIN

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, orman yangınları nedeniyle Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişlerin yasakladığını duyurdu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişlerin yasakladığını duyurdu. Vali Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artan hava sıcaklıkları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişare sonucu Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı yeni bir karar alınıncaya kadar giriş ve çıkışa kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.