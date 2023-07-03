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İstanbul Havalimanı tüm zamanların rekoru

İstanbul Havalimanı tüm zamanların rekoru
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Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru kırıldı. Dün gerçekleşen verilere göre 256 bin 961 yolcu İstanbul Havalimanı'ndan seyahat ederken, bin 642 uçuş gerçekleşti.

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı ve Avrupa’nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde yeni bir rekora ulaştı.

2 Temmuz Pazar günü, İGA İstanbul Havalimanı’nda toplam bin 642 uçuşa ve 265 bin 961 yolcuya ev sahipliği yapıldı. Açılışından bugüne kadarki en yüksek yolcu sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı, ‘Günlük yolcu sayısı rekorunu’ kırmayı başardı.

Ramazan Bayramı’nın son günü olan 23 Nisan 2023 tarihinde günlük bin 548 uçuş ve 244 bin 709 yolcuya hizmet vermişti.

 Açık ve kapalı 40 bin araç kapasiteli İGA İstanbul Havalimanı otoparkı da bayram tatili boyunca yoğunluktan etkilendi. 10 bin araç kapasiteli katlı otopark dolup taşarken, açık otopark kısmında, araç kiralama ve vale hizmeti veren katlarda da yoğunluk yaşandı.

 

Etiketler iga istanbul havalimanı İstanbul Havalimanı yoğunluğu
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